軍人酒駕自撞掉入水溝 沒傷人仍被撤職5年

最高行政法院駁回陳員上訴確定。（資料照）

2023/11/25 17:20

〔記者吳政峰／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部守備隊陳姓上士，休假期間酒駕自撞路邊護欄，並掉入水溝，經民眾報警送醫，驗得酒測值0.92，5天後被金防部核定行政撤職，停止任用5年，由於一般公務員若酒駕未傷人，送懲戒法院多判降級改敘，陳員不服興訟保工作，日前被最高行政法院駁回確定。

2022年6月間陳員返台休假，卻因酒後駕車精神不繼，自撞路邊護欄，掉入水溝內動彈不得，警方將他送醫並實施酒測，測得呼氣酒測值達0.92mg/L。金防部獲報後，火速於5天後召開評議會，決議陳員撤職並停止任用5年。

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一般公務員如果酒駕被逮，沒有造成他人傷亡，經所屬機關移送懲戒法院審理，通常判處降一級或二級改敘懲戒，陳員卻因此撤職，且停止任用公務員的年限長達5年，丟了頭路，服役15年的辛勞一夕泡湯，他嚇到趕緊興訟保工作。

陳員主張，他只是酒後駕車自撞，未傷害他人，原處分以陸海空軍懲罰法第12條最重的「撤職」懲罰，且停用也是最長的5年期間，有裁量濫用而違反比例原則的情況。

一審台北高等行政法院指出，陳員服役逾15年，明知部隊三申五令宣導禁止酒駕，但身為士官領導幹部，卻知法犯法，嚴重影響部隊風紀，經全體與會委員就原告酒駕行為的動機、對領導統御或軍事紀律所生影響、所生危險或損害及其智識程度等面向討論後，處以撤職停止任用5年，已適用陸海空軍懲罰法第8條第1項規定。

一審認為，原處分並未裁量濫用、違反比例原則，陳員主張酒駕自撞並非國軍軍風紀維護實施規定第24點第2款第3目之1之酒後駕車而「肇事」的要件，亦不足採，評議後駁回其訴。陳員不服上訴。

二審最高行政法院認為，陳員上訴只是重複爭執原審對於取捨證據、認定事實的看法，並未具體指摘一審有何「違背法令」的情形，不符合上訴要件，日前駁回上訴，全案確定。

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