三重飆仔疑毒駕連撞機車、消防栓釀3傷 警員等5人逃死劫

新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員面前，直接撞上一名停等機車騎士後逃逸，隨後撞斷消防栓，倒車時再撞斷號誌桿後，棄車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/05 13:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重自強路、溪尾街口今天凌晨發生一輛賓士車撞擊停等紅燈騎士車禍，一名慈福所警員恰巧也在同處停等紅燈，見肇事駕駛下車盤查，但肇事駕駛語無倫次指著副駕駛座，指稱是弟弟開的，隨即肇事逃逸，但開到前方溪尾街又撞毀消防栓、號誌桿，波及兩名路人後棄車逃逸，警方全力緝捕肇逃嫌犯歸案，釐清犯案原因。

據了解，這起連續肇逃車禍發生在今天清晨零時許，三重區自強路4段與溪尾街口；當時一名慈福所警員巡邏騎警用機車等待紅燈，突然發現一輛白色賓士車撞擊一旁機車巨響，警員見狀上前盤查詢問，但駕駛走到副駕駛座旁，語無倫次告知警員是弟弟開的「跟他調換…」，隨即開門指著副駕男子，警員叫支援，向119報案之際，肇事駕駛開車逃離現場，留下同車21歲林姓男子、熊姓女子。

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警方通報攔截圍捕肇事白色賓士車之際，發現肇事車開至溪尾街62號前，又自撞消防栓、號誌桿，撞傷2名行人，駕駛棄車逃逸；警方緊急報案，將44歲楊姓女騎士、42歲紀姓、林姓行人送醫，幸均無大礙，而當時停等紅燈，距離肇事車輛僅1公尺的員警，及剛好轉彎的2台機車上2大2小共5人，也都逃過一劫。

警方訊問與肇逃駕駛同車林男、熊女，都辯稱不清楚嫌犯身分及為何肇逃，警方研判，肇事駕駛疑毒駕，見警停等路口心虛、剎車不及撞車，警方積極擴大調閱相關監視器，追緝肇事駕駛到案，進一步釐清肇事原因。

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新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員面前，直接撞上一名停等機車騎士後逃逸，隨後撞斷消防栓，倒車時再撞斷號誌桿後，棄車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員面前，直接撞上一名停等機車騎士後逃逸，隨後撞斷消防栓，倒車時再撞斷號誌桿後，棄車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員面前，直接撞上一名停等機車騎士後逃逸，隨後撞斷消防栓，倒車時再撞斷號誌桿後，棄車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員面前，直接撞上一名停等機車騎士後逃逸，隨後撞斷消防栓，倒車時再撞斷號誌桿後，棄車逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重今天凌晨傳出一起肇逃車禍，犯嫌當停等紅燈警員（左上方停等線、左）面前，直接撞上一名停等機車騎士（左上方停等線右）後逃逸。（記者吳仁捷翻攝）

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