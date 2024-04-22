可疑！BMW有損毀照開不誤 彰化警追到毒咖啡包

彰化警分局巡邏警員發現前方的BMW左後方有損毀照開不誤，馬上覺得情況有異，上前詢問卻加速逃跑，警一路追捕，意外追到毒品咖啡包。（民眾提供）

2024/04/22 10:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣員警4月20日深夜在彰化市巡鑼時，發現前方1輛BMW左後方有損毀卻還照開不誤，員警直覺有異，正要上前詢問時，BMW駕駛立即加速逃逸，並沿途從車上丟下可疑物品，警車在和美鎮攔下BMW，車上3人棄車逃跑，員警不只找出3人，並在車上發現50包毒品咖啡包，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局中正派出所的所長王錦城表示，警車在彰化市金馬路二段與建國北路口追捕的過程，引起《彰化人大小事》社群民眾的高度關注，警員徐銘宏、林士涵在巡邏時，發現前方車輛有異，上前詢問時該車卻馬上加速逃離，又從車上丟東西下來，警方立即尾隨，6分鐘追捕約2.5公里，在和美鎮糖友一街附近將車輛攔下。

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警方指出，BMW車上3人被警攔下後，隨即棄車逃跑，就近找地點掩護，附近的中寮派出所警員也立即前來協助圍捕，警員先後在附近店家的暗處，以及民宅騎樓停放的小貨車上找到3、40歲的楊、謝、盧等3名男子，並在車上找到50包毒品咖啡包，除了以違反毒品條例移送偵辦外，也將就吸食及持有毒品駕車進行調查。

彰化警分局表示，警方對於毒駕，向來態度都是「零容忍」，彰化交通分隊李孝禹、趙士宏4月20日深夜也在彰化市金馬路3段盤查可疑車輛，發現50多歲楊姓男子涉嫌持有三級毒品K他命駕車及無故持有鎮暴槍，也將依法偵辦。由於去年快官派出所高姓警員在路口停等紅燈就遭吳姓男子毒駕撞死，吳男觸犯刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，彰化地方法院去年11月判吳男有期徒刑8年6月，呼籲民眾勿以身試法。

BMW左後方有損毀照開不誤？警意外追到毒品咖啡包。（民眾提供）

彰化警方尾隨BMW進行追捕，車上3人棄車逃逸，其中1人躲到小貨車上，照樣被警發現。（民眾提供）

BMW左後方有損毀照開不誤？彰化警意外追到毒品咖啡包。（民眾提供）

彰化交通分隊盤查到可疑車輛，發現50多歲楊姓男子涉嫌持有三級毒品K他命駕車及無故持有鎮暴槍。（民眾提供）

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