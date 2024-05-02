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5/2 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落台中、新北

今晚（5月2日）開獎的第113000106期今彩539頭獎開出3注，獎落台中及新北；第113000036期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚（5月2日）開獎的第113000106期今彩539頭獎開出3注，獎落台中及新北；第113000036期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/02 22:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月2日開獎的第113000106期今彩539頭獎頭獎開出3注，由台中市南區工學里工學路143號1樓「得鴻福彩券行」、台中市大肚區沙田路二段765號1樓「億萬富豪彩券行」及新北市新莊區中信街47號「財富來彩券行」開出；第113000036期威力彩頭獎摃龜。

第113000036期威力彩中獎號碼為「第一區：13、17、24、26、33、35。第二區：06」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共263注中獎，每注可得4000元；陸獎共1468注中獎，每注可得800元；柒獎共2857注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5154注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9289注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3341注中獎，每注可得100元。

第113000106期今彩539中獎號碼為「03、06、13、28、35」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共455注中獎，每注可得2萬元；參獎共9448注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1009注中獎，每注可得50元。

第113000106期39樂合彩中獎號碼為「03、06、13、28、35」，四合共14注中獎，可得21萬2500元；三合共692注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5349注中獎，每注可得1125元。

第113000106期3星彩中獎號碼為「330」，壹獎共146注中獎，每注可得5000元。

第113000106期4星彩中獎號碼為「8558」，壹獎共30注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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