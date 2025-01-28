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    首頁　>　社會

    竹東三環幫堂口槍擊命案 接應槍手小弟逃澳門被遣返今羈押禁見

    針對「0124」新竹縣竹東鎮北興路三環幫堂口槍擊命案，檢警專案小組次日策動涉案並潛逃至澳門的郭姓小弟返台，昨漏夜向新竹地院聲請羈押禁見，法院今諭知郭嫌羈押禁見，圖為案發地點。（資料照）

    針對「0124」新竹縣竹東鎮北興路三環幫堂口槍擊命案，檢警專案小組次日策動涉案並潛逃至澳門的郭姓小弟返台，昨漏夜向新竹地院聲請羈押禁見，法院今諭知郭嫌羈押禁見，圖為案發地點。（資料照）

    2025/01/28 12:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對「0124」新竹縣竹東鎮北興路三環幫堂口槍擊命案，檢警專案小組次日策動涉案並潛逃至澳門的三環幫郭姓小弟，經押解返台後，認為郭男涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大並有逃亡、湮滅證據之虞，昨漏夜向新竹地院聲請羈押禁見，新竹地院今（28日）上午開庭，法官已諭知郭嫌羈押禁見。

    這起年前震驚全國的黑幫堂口遭突襲槍擊命案，發生在上週五（24日）下午的新竹縣竹東鎮北興路、三環幫的堂口。5名蒙面男子持槍械約在當天下午4點47分長驅直入，穿過1樓的飲料批發店面後，直衝2樓或開槍射殺，或持刀砍殺三環幫大哥劉憲治等6人，隨後在4點51分即下樓上車揚長而去，造成劉憲治當場失去生命徵象，送醫後傷重不治，另5男仍在戒護就醫中。

    檢警專案小組次日鎖定郭男涉嫌接應且已經潛逃到澳門，後經策動，26日下午搭機由刑事局幹員押解返台後，於桃園機場交由新竹縣警方帶回偵訊，27日晚承辦檢察官吳柏萱複訊後依法向院方聲請羈押禁見郭男。

    新竹地檢署表示，本案目前檢警正積極偵辦中，為了維護偵查不公開原則及確保案件順利進行，暫不便透露細節。

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