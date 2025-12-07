不僅上海！壽司郎門市在中國擠爆 民眾苦笑：早知道出生時就來排

中國民眾假日搶吃壽司郎，有浙江省杭州顧客感嘆應該一出生就要來排隊了。圖為上海剛開業的「雙首店」之一。（圖擷自微博）

中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論展開抵制，不過，日本迴轉壽司連鎖店壽司郎6日在上海新開2間門市，傳出要排14個小時才吃得到。除了上海之外，中國微博今（7日）繼續出現各種哀號聲，直呼壽司郎要排好久，還有浙江省杭州市民眾苦笑地透露「早知道要來吃壽司郎我就從出生開始排隊了」。

從微博各種文章可以看到，中國各地民眾今天趁著週末紛紛到壽司郎享用美食，對於甫開業的上海「雙首店」上海環球港店、中山公園龍之夢店，有人驚呼「全上海的人都來排壽司郎嗎，是有多好吃啊」，下面則有人回覆「我覺得超好吃」。

此外，浙江「杭州湖濱銀泰in77」大商場的壽司郎D館店，今有民眾發出排隊候位擷圖，從中可以看到他的號碼是1541，但當下即將帶位的號碼為643，不知要等多久才能輪到，也難怪發文者感嘆可能要出生時就來排。

微博上還有人透露自己可是提前半個月訂位才吃到壽司郎，不少人則怒吼「廈門什麼時候要開店」、「怎麼不開在我家樓下」、「沒有壽司郎的城市好無趣」、「好想吃壽司郎，有沒有不排隊的方法」。

受此影響，中國也出現了壽司郎黃牛現象，亦即取號或訂位後販售號碼單，每張單子在30人民幣（約新台幣132元）上下。有中國民眾對此相當傻眼，詢問大家不是應該要反日才對，但沒有其他人留言回覆。

中國杭州湖濱銀泰in77商場的壽司郎D館店，民眾取號為1541，但即將帶位為643號，不知還要等多久。（圖擷自微博）

