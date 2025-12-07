獨家》「鄭習會」農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購

國民黨副主席張榮恭（左）11月14日在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握可靠消息，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場；不過，由於對綠營出身的鄭麗文相對陌生，加上憂心國民黨後續地方大選再次「偏離航道」，為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提。

據北京涉台系統及國民黨內部消息，儘管上個月先後會見中國國台辦主任宋濤的2位國民黨副主席，已多次保證國民黨將全力推動鄭麗文提出的「我是中國人」主張，使其成為台灣社會主流聲音，同時承諾這次悄然換軌的「各表一中」立場，不會再因選舉壓力倒退回過去的「一中各表」，但宋濤仍清楚轉達北京方面立場，若要促成「鄭習會」，國民黨必須拿出「堅定走在歷史正確軌道」的態度，並具體展現在對3件事的劍及履及上。

據了解，北京這3項被國民黨內私下稱作「三張門票」的要求包括：第一，賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

知情人士表示，在2位副主席10月底、11月初先後訪中帶回北京的要求後，黨內隨即啟動相關討論，並由副主席張榮恭於11月13日再次赴中，親自向宋濤在內的北京高層回覆國民黨的決策，也隨即獲得北京同意在農曆年前後進行「鄭習會」。

據轉述，14日閉門會議中（現場僅開放前10分鐘），在聽取國民黨重申將確保基於「各表一中」的「原汁原味」九二共識，以及日前北京提出的相關議題後，宋濤當場明白表示，未來將根據基於「各表一中」的「九二共識」，開啟兩岸新互動模式，就此讓重啟的「國共論壇」成為兩岸最重要及代表性的交流平台，宋濤更直接點名國民黨「須有進一步作為，推動鄭麗文『我是中國人』主張」。

知情人士解讀，宋濤的表態，意味著「三張門票顯然已經湊齊」，「鄭習會」可望於農曆年前後展開。值得玩味的是，當天宋濤也當著所有人的面，痛斥日本首相及政府，巧的是，那也剛好是中國升高對日本態勢的第一天。

