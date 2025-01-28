楊梅火燒車「救人英雄」身分曝 無懼大火變「自然捲」

30歲的張宇揚在25日晚間，奮不顧身搶救楊梅火燒車的受困孩童，事後他透過公司臉書粉專感謝大眾關心，也婉拒外界的資助，並希望大家行車平安。（資料照、圖擷取自「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專，本報合成）

2025/01/28 14:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號楊梅休息站25日晚間發生一起嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷的悲劇。事發當下，30歲男子張宇揚第一時間奮不顧身，搶救受困車內後座的孩童，英勇事蹟被各界讚譽是「沒有穿披風的英雄」，事後張男透過公司臉書粉專感謝大眾關心，也婉拒外界的資助，並希望大家行車平安，另外許多人也注意到張男原先平整的頭髮，因冒著大火救人燒燙變成自然捲，對他更加敬佩。

據了解，張宇揚在事發當晚原本坐在休息站停車區內車上，電動車撞上分隔島時他在第一時間感受事故車輛的巨大撞擊波，下車查看發現該車輛的車頭開始起火燃燒且迅速向後延燒，他與另外一位年約40歲的男子立即上救人，由於駕駛座陷入火海，因此2人當下先搶救後座受困孩童，張男事後談及當時狀況則仍心有餘悸。

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張宇揚英勇救人事蹟數日後被其公司員工分享到社群平台Threads，員工還曬出Line群組截圖，透露老闆救人完後的情況，「抱歉，我幾乎躺了一整天，放心，我不會有什麼創傷症候群，沒事的，感冒而已吧。」該文一出，立即湧入大批網友關注，許多人也注意到張男原先平整的頭髮，因冒著大火救人燒燙變成自然捲，對他更加敬佩。

網友們紛紛前往該員工Threads貼文，以及張男公司經營的「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專留言說，「真正的英雄」、「好人一生平安喜樂」、「謝謝張老闆，在你身上看見人性的善良」、「你家老闆披上披風，你過了2天才知道，看來你家老闆相當低調」「老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」。

由於張男沒有個人社群帳號，因此由「FL Pan （富麗鋁模）」粉專小編在昨（27）日代為發文，內容轉達張男對各界的關心、甚至有熱心民眾想要資助他的想法，「最近的楊梅休息站事件，張先生、老闆目前很好，謝謝大家關心，若有來電或傳訊要資助幫忙的，希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安。」

國道1號楊梅休息站在25日晚間，發生一起嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷的悲劇。（消防局提供）

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