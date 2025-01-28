為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    楊梅火燒車「救人英雄」身分曝 無懼大火變「自然捲」

    30歲的張宇揚在25日晚間，奮不顧身搶救楊梅火燒車的受困孩童，事後他透過公司臉書粉專感謝大眾關心，也婉拒外界的資助，並希望大家行車平安。（資料照、圖擷取自「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專，本報合成）

    30歲的張宇揚在25日晚間，奮不顧身搶救楊梅火燒車的受困孩童，事後他透過公司臉書粉專感謝大眾關心，也婉拒外界的資助，並希望大家行車平安。（資料照、圖擷取自「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專，本報合成）

    2025/01/28 14:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國道1號楊梅休息站25日晚間發生一起嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷的悲劇。事發當下，30歲男子張宇揚第一時間奮不顧身，搶救受困車內後座的孩童，英勇事蹟被各界讚譽是「沒有穿披風的英雄」，事後張男透過公司臉書粉專感謝大眾關心，也婉拒外界的資助，並希望大家行車平安，另外許多人也注意到張男原先平整的頭髮，因冒著大火救人燒燙變成自然捲，對他更加敬佩。

    據了解，張宇揚在事發當晚原本坐在休息站停車區內車上，電動車撞上分隔島時他在第一時間感受事故車輛的巨大撞擊波，下車查看發現該車輛的車頭開始起火燃燒且迅速向後延燒，他與另外一位年約40歲的男子立即上救人，由於駕駛座陷入火海，因此2人當下先搶救後座受困孩童，張男事後談及當時狀況則仍心有餘悸。

    張宇揚英勇救人事蹟數日後被其公司員工分享到社群平台Threads，員工還曬出Line群組截圖，透露老闆救人完後的情況，「抱歉，我幾乎躺了一整天，放心，我不會有什麼創傷症候群，沒事的，感冒而已吧。」該文一出，立即湧入大批網友關注，許多人也注意到張男原先平整的頭髮，因冒著大火救人燒燙變成自然捲，對他更加敬佩。

    網友們紛紛前往該員工Threads貼文，以及張男公司經營的「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專留言說，「真正的英雄」、「好人一生平安喜樂」、「謝謝張老闆，在你身上看見人性的善良」、「你家老闆披上披風，你過了2天才知道，看來你家老闆相當低調」「老闆生意興隆，也請老闆不要自責，他已經做了很多人做不到的事了」。

    由於張男沒有個人社群帳號，因此由「FL Pan （富麗鋁模）」粉專小編在昨（27）日代為發文，內容轉達張男對各界的關心、甚至有熱心民眾想要資助他的想法，「最近的楊梅休息站事件，張先生、老闆目前很好，謝謝大家關心，若有來電或傳訊要資助幫忙的，希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安。」

    國道1號楊梅休息站在25日晚間，發生一起嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷的悲劇。（消防局提供）

    國道1號楊梅休息站在25日晚間，發生一起嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷的悲劇。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播