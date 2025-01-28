趕吃年夜飯！國一上午多起小客車追撞釀回堵 國5下午開始塞

國1南向212.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

2025/01/28 12:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（28日）是除夕，上午國道1號發生多起小客車追撞事故，車潮一度回堵。高速公路局預估，今天下午重點壅塞路段包括國道5號、6號、10號。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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今日上午9時52分，國1北向309.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時56分排除，造成後方車流回堵1公里；10時17分，國1南向212.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵2公里；11時6分於國1北向313.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時11分排除，造成後方車流回堵2公里。這些事故都導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

國1南向212.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國1北向313.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

高公局預報國道北部區域狀況。（高公局提供）

高公局預報國道中部區域狀況。（高公局提供）

高公局預報國道南部區域狀況。（高公局提供）

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