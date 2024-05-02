女子遭母男友強吻襲胸 機警留住頸部口水定罪色狼

男子阿強（化名）被控強吻女友的女兒小美（化名）頸部、左耳、左臉後，伸手摸小美胸部。基隆地院以小美臉部有採到阿強的唾液，依強制猥褻最判處9月徒刑。 （記者林嘉東攝）

2024/05/02 15:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子阿強（化名）作客女友家中，趁女友在廚房洗碗短暫時間，被控強吻女友的女兒小美（化名）頸部、左耳、左臉後，伸手摸小美胸部。基隆地院審理時，阿強辯稱，小美是因為不滿他在女友離婚前就跟她交往，故意陷害他，但法官依警方在小美臉上採到阿強的唾液，依阿強觸犯強制猥褻罪判處9月徒刑。

判決指出，56歲阿強去年1月間晚上10時許，作客女友家中，見女友到廚房洗碗，剩他與小美在客廳，被控強吻小美頸部、左耳、左臉等處，還伸手撫摸她胸部。

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小美遭阿強摸胸後，藉故躲進廁所，並透過手機傳訊息給胞姐協助報案；警方獲報趕抵，小美才從廁所出來，指控遭阿強強吻臉、頸與耳朵，還遭阿強亂摸胸部。警方當晚在小美家中，採集小美臉部、頸部與耳朵等處檢體；經與阿強檢體進行比對，小美臉部上採到的唾液，就是阿強所留下，檢方據此將阿強依涉犯強制猥褻罪起訴。

法院審理時，阿強辯稱，小美臉上的唾液是他在聊天時口水不小心沾到小美身上，此外，還解釋，小美是因為不滿他在女友離婚前，就跟她交往，因此懷恨他，故意陷害他。

判決指出，警方在小美頸部採到阿強的唾液，卻辯稱是聊天時口水沾到小美身上，明顯悖於常情，至於陷害辯解，全臆測之詞，毫無根據。

判決還說，阿強與小美的母親交往，竟罔顧人倫，強吻女友的女兒、與伸手摸小美胸部，對小美身體、心理造成難以抹滅傷害，嚴重破壞社會善良風俗，依強制猥褻罪判處9月徒刑。

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