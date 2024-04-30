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王建煊受訪影片神救援！ 郭璽爆趙少康「捲3億退新黨」不起訴

檢方認定郭璽是依公開資料做評論，難認定有惡意詆毀犯意，予以不起訴處分。（資料照）

檢方認定郭璽是依公開資料做評論，難認定有惡意詆毀犯意，予以不起訴處分。（資料照）

2024/04/30 11:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕前中廣董事長趙少康因不滿前海軍顧問郭璽去年受邀出席「凝觀說說看」網路節目時，稱其私吞3億結餘款，遭王建煊譴責後退出新黨，控告郭違反「總統副總統選罷法」。檢方認為王建煊曾於網路節目中回應趙捲款退黨一事，曾表示「不能說有或沒有」，認定郭是依公開資料做評論，難認定有惡意詆毀犯意，今日偵結，予以不起訴處分。

去年12月7日郭璽在網路節目「凝觀說說看」稱趙少康私吞1992年台北市長競選結餘款3億元，遭王建煊譴責後退出新黨。當時代表國民黨參加2024總統大選的副總統參選人趙少康控告郭違反「總統副總統選罷法」意圖使人不當選罪及加重誹謗罪。

檢方偵訊時，郭璽否認犯行，宣稱黨內的人都知道這些事，可以看前新黨黨主席王建煊在節目上說「不能說有或沒有」等語。

檢方調查，王建煊於去年12月2日於網路頻道針對該事件，回覆主持人時曾提及「不能說他有或沒有」等語，與郭男所稱相符。可見郭是根據公開資料做出評論，提出個人見解與看法，主觀上難認定有惡意詆毀，傳播不實事犯意，並非憑空捏造而全然無據之惡意攻訐。

檢方認為趙少康當時為副總統參選人，基於總統、副總統選舉與公眾利益有關對政治人物理念、品行監督與檢驗，對於公益有關事項進行討論及批評，應屬言論自由保護範圍，故予以郭不起訴處分。

另郭也反控趙違反「公職人員選罷法」意圖使人不當選罪及加重誹謗罪部分，檢方則認為，雙方均有自由表達意見權利，既然郭先在網路節目上提出質疑，趙也有相同權利回應、評論，應屬於言論自由保護範圍，罪嫌不足，予以趙不起訴處分。

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