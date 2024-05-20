訊號全斷也能救！高市特搜隊獲國家重型搜救隊認證

高雄特搜隊通過國家搜救能力分級認證（NAP）「重型搜救隊」資格。（高市消防局提供）

2024/05/20 15:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕花蓮地震令全台豎起大拇指的高雄特搜隊，經歷36小時不間斷模擬測驗，今天通過國家搜救能力分級認證（NAP）「重型搜救隊」資格，也是國內第一支能在通訊全斷的情況下，利用低軌衛星通訊搜救隊的隊伍。

高市消防局表示，高雄特搜隊去年5月通過國家搜救能力分級認證（NAP）的中型搜救隊伍認證後，是目前全台唯一通過中型及重型認證的特搜隊伍，這次參測人數及規模最大，同時也是南台灣第一支通過認證的重型救援隊，未來將更積極參與國際上各類災害的輪值與搜救。

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這次特搜隊的測驗面臨100多項的情境考驗，除了考驗人員的體力與意志力外，更展現了他們在應對自然災害中的卓越能力，包括建築物倒塌常用到的各項支撐、水泥破壞、繩索應用、金屬切割、醫療處置、通訊中繼、犬隻及科技搜索……等技術，更包含科技救災的無人機廣域搜索。

其中最特別的是，其中一項關卡為模擬國內外發生大型災害，若通訊全中斷時，搜救隊能否有足夠能力建立起通訊設備，高市特搜展示了他們在無人機搜索和低軌衛星通訊應用方面的能力。

通過無人機搜索系統和低軌衛星通訊傳遞的即時監測，他們能夠快速而精準地定位災區，提高了搜救行動的效率和成功率，展現精湛的搜救技術與功力。

NAP認證除高雄消防局挑選局內消防菁英組成外，更結合外部專家，針對營地基礎設施建置則由義勇特種搜救隊義消進行協助維生系統架設與後勤提供；以及醫學中心等級之醫護人員挺身相助。

高市特搜隊是目前全台唯一通過中型及重型認證的特搜隊伍。（高市消防局提供）

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