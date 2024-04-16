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首頁　>　社會

小三傳訊息給人夫「需要愛愛排毒」 法官認定有染判賠40萬

台中地方法院認為陳女傳「需要愛愛排毒」訊息，足以認定她與人夫有染，判決應賠償人妻40萬元。 （示意圖）

台中地方法院認為陳女傳「需要愛愛排毒」訊息，足以認定她與人夫有染，判決應賠償人妻40萬元。 （示意圖）

2024/04/16 16:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市顏姓女子與高姓男子是夫妻，顏女無意間見丈夫電腦有諸多與陳姓女子的鹹濕聊天記錄，包括陳女傳訊息「需要愛愛排毒一下」，另有2人裸身親密合照，氣得提告陳女索賠100萬元，陳女答辯，這些證據不能證明她與高男有染，2人只是關係友好，台中地院法官卻認為這能證明2人有性關係，判決陳女應賠償40萬元。

判決書指出，顏女於2022年間，偶然看到丈夫高男手機LINE訊息，陳女稱高男是「老公」，又於同年5、6月間在高男電腦，見高男與陳女有曖昧對話與不雅照片，她向台中地院法院提起訴訟，指控2人有染，陳女侵害她的配偶權甚鉅，應賠償100萬元。

陳女答辯說，這些LINE對話紀錄與照片，都是未經她或高男同意所取得，屬非法取得的證據，無證據能力，另外，縱使有證據能力，也無法證明2人有性行為，只能證明關係友好。

法官認為，上述證據縱使有侵害陳女隱私的疑慮，但不是顏女強迫或脅迫手段取得，侵害隱私的態樣輕微，因此具有證據能力，且陳女傳訊息「需要愛愛排毒一下」，高男答覆「我的xx有毒」等訊息，以及2人在床上親吻、裸身的合影照片，足以認定2人確實曾發生過性關係，顯然是逾越普通朋友等一般社交行為的不正常往來，已逾社會一般通念所能容忍的範圍，破壞顏女婚姻共同生活的圓滿安全及幸福，情節重大，足以構成侵害配偶權利，判決陳女應賠償40萬元，可上訴。

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