4/15 財神到！威力彩2.7億頭獎台中1注獨得 今彩539頭獎落新竹

今晚開獎的第113000031期威力彩頭獎1注獨得，第113000091期今彩539頭獎1注獨得，獎落台中及新竹。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/04/15 22:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月15日開獎的第113000031期威力彩頭獎1注獨得2.7億元，幸運開出大獎，由台中市大甲區孟春里經國路1878號1樓「日南來就發彩券行」開出；第113000091期今彩539頭獎1注中獎，由新竹縣湖口鄉鳳凰村仁和路99號1樓「龍錸發彩券行」開出。

第113000031期威力彩中獎號碼為「06、07、08、14、27、36，第二區：07」，頭獎1注獨得，可得2億7601萬0078元；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎61注中獎，每注可得2萬元；伍獎274注中獎，每注可得4000元；陸獎1695注中獎，每注可得800元；柒獎3692注中獎，每注可得400元；捌獎1萬9501注中獎，每注可得200元；玖獎2萬3731注中獎，每注可得100元；普獎4萬3391注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第113000091期今彩539中獎號碼為「03、09、10、13、17」，頭獎1注獨得，可得800萬元；貳獎共215注中獎，每注可得2萬元；參獎8646注中獎，每注可得300元；肆獎9萬0172注中獎，每注可得50元。

第113000091期39樂合彩中獎號碼為「03、09、10、13、17」，四合共19注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0172注中獎，每注可得1125元。

第113000091期3星彩中獎號碼為「805」，壹獎71注中獎，每注可得5000元。

第113000091期4星彩中獎號碼為「8249」，壹獎4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法