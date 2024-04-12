4/12 財神到！大樂透、今彩539頭獎各開1注 獎落新北、屏東

4月12日開獎的第113000043期大樂透頭獎1注獨得，由新北市林口區文化一路1段135巷12號1樓「招鑫來彩券行」開出；第113000089期今彩539頭獎開出1注，由屏東縣南州鄉溪洲村三民路104之1號「金強運彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/04/12 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月12日開獎的第113000043期大樂透頭獎1注獨得1億元，由新北市林口區文化一路1段135巷12號1樓「招鑫來彩券行」開出；第113000089期今彩539頭獎1注中獎，由屏東縣南州鄉溪洲村三民路104之1號「金強運彩券行」開出。

第113000043期大樂透中獎號碼「03、05、12、15、17、39，特別號：24」，頭獎1注中獎，獨得1億元；貳獎1注中獎，可得140萬9335元；參獎共43注中獎，每注可得3萬5296元；肆獎共89注中獎，每注可得1萬962元；伍獎共2037注中獎，每注可得2000元；陸獎共2839注中獎，每注可得1000元；柒獎共26541注中獎，每注可得400元；普獎共34855注中獎，每注可得400元。

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第113000043期49樂合彩中獎號碼為「03、05、12、15、17、39」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3695注中獎，每注可得1250元。

第113000089期今彩539中獎號碼為「01、03、10、14、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共300注中獎，每注可得2萬元；參獎共8865注中獎，每注可得300元；肆獎共85164注中獎，每注可得50元。

第113000089期39樂合彩中獎號碼為「01、03、10、14、31」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共431注中獎，每注可得1萬1250元；二合共13887注中獎，每注可得1125元。

第113000089期3星彩中獎號碼為「636」，壹獎共83注中獎，每注可得5000元。

第113000089期4星彩中獎號碼為「7721」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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