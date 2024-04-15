通霄某私幼園園長被控詐騙吸金逾6千萬 50多名家長、友人受騙

陳姓女園長在臉書社團公開發文。（翻攝「通霄人（讚）出來」臉書）

2024/04/15 13:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一家私立幼兒園上週被家長指控一名老師言語不當對待幼童，未料又再爆出剛離職的陳姓女園長涉嫌以投資幼兒園名義，詐騙家長、友人50多人，超過6千萬元。警方已受理被害人報案，全案依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

有網友在網路社群以「投資詐騙 幼兒園老師詐騙破億」為題，PO文指出，家人與陳姓女園長交情很好，見她一路從老師當到園長才會信任，她說要找人一起收股份，要當該幼兒園最大股東，前年一口氣投資40股，後來才知道還有人也陸續投下500萬元。而陳姓女園長於上個月底離職。

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有被害人也將此訊息轉發到通霄、苑裡地區臉書社團，引發網友討論。陳女也在臉書社團公開發文回應「關於我在外利用幼兒園的名義入股及老師主任的名義，在此聲明此事件都是我個人行為跟學校沒有關係，在此也對每位受害者及學校，深感抱歉」。

對此，通霄警分局證實，目前已有18名通苑地區被害人到警局提告陳女詐欺，合計涉詐金額逾6千萬元。陳女在丈夫陪同前往警局製作筆錄時，她坦承利用投資幼兒園名義，以每股10萬元、每月利息8000元條件招攬，10多年來共有50多人投資，多是熟識的家長及友人，但因金額太大，短時間難以全部攤還。

警方表示，因涉案金額龐大，尚有許多受害人仍未出面指證提告，且陳女無法交代資金流向；全案依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

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