釣魚簡訊騙信用卡個資盜刷 中警破詐團逮6人主嫌是旅店業者

警方將陳姓主嫌移送法辦。（警方提供）

2024/04/14 14:26

〔記者許國楨／台中報導〕在台北市經營旅店的陳姓男子夥同女友，邀集成員架設釣魚網站，假冒電信、監理單位等名義「亂槍打鳥」大量發送釣魚簡訊，以相關費用未繳納等理由，將被害人誘入假網站後，輸入信用卡資訊後盜刷牟利，台中市刑大獲報發動搜索逮捕張男等6嫌，檢方近日偵結，依詐欺等罪起訴陳男等人。

台中市刑大偵七隊去年8月間接獲被害人報案，證稱信用卡遭盜刷，追查後發現，涉嫌的41歲陳姓主嫌有詐欺前科，平時以保時捷代步，4年前在北市信義區經營旅店，但先前旅店就曾淪為人頭帳戶「豬仔」拘禁處遭查獲，但陳嫌仍夥同王姓女友（38歲），邀集前旅店員工及國小同學籌組詐欺集團。

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該集團大量收購人頭門號後，佯裝「電信業者」或「監理站」名義，透過「SMS Gateway」程式，以「積分即期兌換商品」、「汽機車燃料費未繳納」等不實內容，「亂槍打鳥」大量群發惡意連結釣魚簡訊，誘使不特定被害人點擊網址，依指示輸入個資及信用卡相關資料後，信用卡隨即遭陳等人盜刷。

偵七隊長陳步青今天說，案經會同刑事局電偵大隊第二隊去年10月間兵分多路，同步執行搜索、拘提，在台北市拘提陳男、王女到案，另循線逮捕4名成員，查扣行動電話10支、SIM卡7張、電腦2組、TP-Link WIFI機1台、金融帳戶及契約書等涉案贓證物。

初估被害人數9人，盜刷金額67萬多元，訊後全案分別移送台中、台北及新北地檢署偵辦，檢方近日陸續偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴；台中市刑大大隊長李明道呼籲，「釣魚簡訊」詐欺手法行之有年，常搶搭時事熱潮吸引民眾目光，誘騙民眾點擊網址進入假冒政府機關、公營事業或電信公司網站，藉此竊取個資或盜刷信用卡。

民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，並牢記「3不3要」原則，包括「不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏；要向165反詐騙專線查證，要向電信公司關閉小額付款功能，要致電銀行申請止付手續」，保護財產安全。

警方查扣的犯案證物。（警方提供）

詐團發送的釣魚簡訊。（警方提供）

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