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首頁　>　社會

詐團洗錢101億 檢依「特殊洗錢罪」起訴14人

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/04/11 10:25

〔記者王定傳／台北報導〕男子謝志明夥同女友陳意婷等人，組詐欺、洗錢集團幫詐欺機房洗錢，洗白詐款加上無合理來源且與其收入顯不相當款項共計101億1093萬餘元，台北地檢署今日依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法一般洗錢罪、特殊洗錢罪嫌起訴謝男等14人。

檢警調查，謝男等14人自2021年1月起至2022年9月間組共組詐欺、洗錢集團，替不詳詐欺機房及不詳組織洗錢；該組織以謝男為首、操縱集團運作，陳女則擔任謝男的個人會計兼車手，負責替謝男管理帳務，並以欣藝公司名義註冊美國FTX虛擬貨幣交易平台帳號（現已破產倒閉）。

檢警調查，2人夥同男子王宏期等車手，自王男擔任負責人的錢萊買賣企業社、宇多田買賣企業社等8間企業社，收取來自不詳管道的詐欺及無合理來源款項，隨即存入謝男指定的欣藝公司等金融帳戶，謝男取得款項後立即換匯成美金，再外匯至FTX平台購買泰達幣，或收購黃金再至提煉工廠鑄造成金塊後出售、購買保單躉繳投資等方式，掩飾、隱匿、移轉洗白詐款，及無合理來源且與他們收入顯不相當款項共計101億1093萬餘元。

2022年9月13日，檢方指揮刑事局第四大隊致謝男等人住處及營業處所執行搜索、拘提，並當場扣得現金400餘萬元，美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣共計百萬餘元、大量金飾及碎金，及167萬1969.69顆泰達幣，其中，扣案USDT經委託行政執行署士林分署於2023年6月9日偵查中變價拍賣拍得5172萬餘元。

檢方今日除依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法一般洗錢罪外起訴謝男外，還以洗錢防制法中，可處6個月以上、5年以下徒刑「收受、持有或使用財物、財產上利益，而無合理來源且與收入顯不相當者」的特殊洗錢罪嫌起訴謝男等人。

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