王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 管理員逃出國「遠端關系統」

圖為警方查扣的「A+CARD」正反面。（警方提供）

2024/04/08 16:39

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。

國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。

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台中市刑大打詐中心前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢不法金流高達330億元。

警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金，讓被害人謀受損失，去年6月至今共發動7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。

目前已查出被害人多達162人，詐騙金額達3.4億元，但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金，恐影響被害人權益，蒙受損失。

據了解，「A+CARD」加密卡是針對虛擬貨幣門市銷售而生的儲值卡，僅能在門市兌換並存進阿福錢包內，無法直接存至其他個人所擁有的冷錢包或其他交易所申請的錢包；至於俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」，其中運作方式屬於交易所錢包，可由系統實際管理員進行資料修正及操作，在區塊鏈的公鏈上並無法一窺全貌。

圖為警方查扣的「A+CARD」的正反面。（警方提供）

俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」已被遠端關掉。（警方提供）

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