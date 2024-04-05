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女賣帳戶被判刑 上訴喊「沒收到酬金也受害」判更重

在超商當過店員的年輕女性見過多起詐騙案，仍因缺錢賣帳戶詐團，言明對方給她6萬元酬勞。示意圖，與新聞事件無關。（記者陳鳳麗攝）

在超商當過店員的年輕女性見過多起詐騙案，仍因缺錢賣帳戶詐團，言明對方給她6萬元酬勞。示意圖，與新聞事件無關。（記者陳鳳麗攝）

2024/04/05 00:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣王姓年輕女子缺錢花用，看到「偏門工作，先拿錢再工作」網路貼文，明知是詐騙集團買人頭帳戶，仍與「招財貓」約定6萬元提供帳戶，南投地院判刑3月併科罰金1萬元，王女上訴辯稱錢未拿到，根本未犯罪，法官認為她心態扭曲，加重判刑4月，併科罰金2萬元。

23歲王姓女子曾在超商工作，看過多起詐騙案件，對詐騙手法也略知一二，但她需要錢，在網路平台看到自稱「招財貓」的人貼文「偏門工作，先拿錢再工作」，聯絡後被告知要提供帳戶給公司使用，報酬6萬元。王女很快就寄出存摺等資料，還頻頻與對方聯絡，探詢何時可以拿到6萬元。

王女提供帳戶後，很快就有兩名被害女子遭詐騙，分次把錢匯入王女帳戶，詐團火速把領走10多萬元。被害人對王女提出告訴。案經南投地檢署檢察官起訴，南投地院審理，將王女以一般洗錢罪名判處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元。

王女不服，提起上訴，辯稱自己也是受害者，被騙走帳戶卻沒有拿到6萬元，堅持「沒拿到錢怎會是犯罪，根本沒有理由要自白犯罪？」南投地院第二審合議庭法官認為，王女當過超商店員，有一定的生活經驗，對賣帳戶給詐騙集團的做法不是不了解，且她在網路對話中急切問何時可拿到6萬元，幫助洗錢事證明確，因此撤銷原判決，加重判刑，判處有期徒刑4月，併科罰金增為2萬元。

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