涉以虛擬貨幣替詐團洗錢 花蓮市代會主席100萬交保

花蓮市民代表會主席李振瑋涉入虛擬貨幣洗錢案，今晚以100萬元交保。（記者王錦義攝）

2024/03/20 22:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮刑事警察局、北市刑警大隊等單位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點，帶回李振瑋及其助理等人調查；檢警是偵辦詐騙集團等案件，追查出他疑涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，今晚訊後以100萬元交保。

檢方指出，李姓主席的公司涉嫌收受不詳詐團的金流，透過公司製造泰達幣（USDT）交易紀錄作為金流斷點，佯稱係收受虛擬貨幣幣商匯入款項，實則為詐欺贓款，再分別由李姓主席及其助理於2022年7、8月間提領多筆大額款項，匯入其他共犯帳戶或另行製造泰達幣幣流，以規避檢警追查，顯涉犯組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢等罪嫌。

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據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢，檢警追查金流發現，有大量不明款項轉入花蓮市民代表會李姓主席在新北市成立的公司等人相關戶頭後被提領，懷疑有人協助詐團洗錢再從中賺取手續費。

花蓮地檢署19日指揮警方，兵分多路到新北、花蓮、台中、新竹等地搜索，其中包括花蓮市代會、李姓主席住處、李的公司等地點，帶回包含李姓主席等犯罪嫌疑人共11人偵訊，昨天因夜間停止偵訊，今天繼續，李姓主席約在傍晚6點被警方移送到花蓮地檢署複訊。

檢方指出，考量被告彼此間供述或有出入，針對扣案之行動電話及相關資料，尚有勾稽金流以釐清之必要，張姓男子訊後以100萬元交保，陳姓10萬，其餘魏姓等6人以五萬元交保，2人限制住居，李姓主席晚間10點則以100萬元交保，親友表示，將會透過司法釐清事實。

檢方呼籲詐騙手法不斷變異，近來虛擬貨幣投資為名詐騙話術甚多，民眾須謹慎小心查證，以免受騙被害，造成財產重大損失，影響個人、家庭、社會甚鉅，檢方將速查嚴辦各類詐騙案件，並積極追查犯罪所得，以保障人民財產安全，維護金融秩序及社會安定，同時將遵循行政院通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」，繼續積極查緝詐欺集團犯罪，以維護民眾權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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