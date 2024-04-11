坐牢仍遙控女兒詐領助理費 國民黨前高市議員陳粹鑾重判10年

前高雄市議員陳粹鑾坐牢期間，涉嫌遙控詐領助理費，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2024/04/11 10:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨前高雄市議員陳粹鑾服刑期間，涉嫌遙控不知情的議員女兒製作不實助理名冊，涉嫌詐領449萬元助理費，被地院依貪瀆罪判刑10年5月，高等法院高雄分院上午宣判，維持原審刑度。

2013年2月間，陳粹鑾利用考察名義，帶家人外出旅遊後，持旅行社開立收據，向市議會請領「國內經建考察經費」3萬元，被判處有期徒刑3年8月定讞，褫奪公權3年，並在2018年8月初入獄。

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當年陳女的女兒鄭安秝代母出征，競選巿議員脫穎而出，成為國民黨史上最年輕高雄議員。

不料，陳女服刑期間，涉嫌與兒子鄭嘉宏和服務處主任王美珠共謀，並從獄中直接遙控不知情女兒製作不實助理名冊，再向議會申報助理費飽入私囊，統計2010年12月25日起陳的兩屆未滿任期，加上2018年底鄭安秝當選市議員後，她共涉貪449萬餘元。

地院判處陳女徒刑10年5月、兒子鄭嘉宏判刑1年4月、王美珠2年半，陳女等人不服上訴，高雄高分院上午宣判，陳女和兒子鄭嘉宏刑度不變，但鄭緩刑4年，2人仍可上訴。至於王女則在宣判前撤回上訴並定讞。

國民黨前高雄市議員陳粹鑾服刑期間，涉嫌遙控不知情的議員女兒鄭安秝（見圖）製作不實助理名冊，涉嫌詐領449萬元助理費，被地院依貪瀆罪判刑10年5月。（資料照）

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