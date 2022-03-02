坐牢仍遙控女兒詐449萬助理費！國民黨高雄前議員陳粹鑾判10年5月

國民黨前高雄市議員陳粹鑾被判10年5月。（資料照）

2022/03/02 12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨前高雄市議員陳粹鑾利用旅行社開立的收據，向高雄市議會請款3萬元，被判刑3年8月，她把議員的職位交棒給女兒鄭安秝，鄭也順利在2018年順利當選；檢調查出，陳坐牢時，仍在獄中搖控女兒製作不實助理名冊，向市議會詐取449萬元的助理費，一審再依貪污罪判她徒刑10年5月。

2013年2月間，陳粹鑾利用考察名義，帶著家人外出旅遊，事後再用旅行社開立的收據，向市議會請領「國內經建考察經費」3萬元，檢調透過監聽發覺此事介入偵辦。

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法院審理時，陳辯稱自己前一年確實有外出考察，但因同年沒有申報補助，隔了1年才拜託旅行社開立收據讓她報帳，沒有意思想要貪取這筆3萬元的補助，但法官認為「一碼歸一碼，不能混為一談」，依利用職務機會詐取物罪，判處徒刑3年8月，褫奪公權3年，陳不服，一路上訴到最高法院都敗訴。

2018年8月5日，陳粹鑾入獄服刑前夕，還高調舉辦惜別會，在舞台上下跪拜別父母。由於時值2018年九合一選戰，陳脫下戰袍，順勢交棒給代母出征參選巿議員的女兒鄭安秝，當年韓國瑜旋風襲捲全台，鄭以23歲的年紀順利成為國民黨史上最年輕高雄議員。

不過，檢調查出，陳粹鑾即使已入監服刑，仍透過女兒擔任議員職務之便，由兒子多次入監探視，並從獄中直接遙控女兒製作不實助理名冊，再向議會申報助理費放到自己的口袋，統計2010年12月25日起陳的兩屆未滿任期，加上2018年底鄭安秝當選市議員後，陳共涉貪449萬餘元。

高雄地院審理時，陳否認犯行，辯稱她找來的助理，有人是欠她家錢，用工作來抵債，也有助理只是幫忙跑攤、寫輓聯，屬機動性質工作，這些助理把從市議會領到的助理費，部分拿來還債、部分回捐給服務處，她並沒有意圖要貪這些錢。

法官綜合各項事證後，認定陳粹鑾連續擔任第1 、2屆高雄市議員，竟不思循法定程序聘用公費助理以提升問政效能，聯手服務處主任王美珠（陳父親的女友、鄭安秝要稱她「小祖母」）和兒子鄭嘉宏涉貪449萬餘元。

不過，法官也認為王美珠曾於偵查中一度自白違反貪污重罪，協助本案釐清犯行，王和鄭嘉宏於本案犯行中，均照陳粹鑾指示行事，因此兩人依貪污、詐欺罪各判2年6月、1年10月徒刑。

陳粹鑾的部分，法官指責她在審理期間多方面、多層次提出種種「捏造而來」辯詞，耗費諸多司法資源，不具任何悔意，因此依貪污罪判她徒刑10年5月。

而鄭安秝則是因為「新手上路」，且凡事都聽從「小祖母」和母親的指令辦事，她基信賴長輩的前提下，雖然遭受利用進行公費助理申報，但因她只要有用人需求時，助理都隨侍在側， 讓她直到案發時仍未起疑，與常情無違，因此認定鄭安秝罪證不足處分不起訴。

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