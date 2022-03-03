為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    都坐牢了還在貪！國民黨前議員 遙控家人詐助理費

    國民黨前高雄市議員陳粹鑾遙控兒子等人製作不實助理名冊，向高市議會詐取四百四十九萬元助理費。（資料照）

    國民黨前高雄市議員陳粹鑾遙控兒子等人製作不實助理名冊，向高市議會詐取四百四十九萬元助理費。（資料照）

    2022/03/03 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨前高雄市議員陳粹鑾，利用旅行社開立的收據，向高雄市議會請款考察費三萬元，被判刑三年八月入獄，她交棒給廿三歲女兒鄭安秝參選，二○一八年搭上韓國瑜旋風當選為最年輕市議員；但陳女人在牢中，竟遙控兒子等人製作不實助理名冊，向議會詐取四百四十九萬元助理費，高雄地院再依貪污罪將她重判十年五月徒刑。

    陳粹鑾因貪入獄 女兒接棒高市議員

    陳粹鑾二○一三年二月利用考察名義，帶著家人旅遊，再用旅行社收據請領「國內經建考察經費」三萬元，被判三年八月定讞後入監服刑。檢調追查，陳在獄中利用女兒擔任議員職務之便，由兒子鄭嘉宏多次探監時，指示製作不實助理名冊，向議會申報助理費放入口袋，共貪四百四十九萬餘元。

    獄中操控貪取四四九萬 判十年五月

    雄院審理時陳辯稱，她找的助理，有人欠她錢用工作抵債、有人只是幫忙跑攤、寫輓聯，屬機動性質，他們領到助理費或拿來還債、或回捐給服務處，她沒貪錢。

    但法官認定陳女不循法定程序聘用公費助理，聯手服務處主任王美珠（陳女父親的女友、鄭安秝稱她「小祖母」）和兒子犯案，審理期間無悔意，還多方面、多層次提出種種捏造而來的辯詞，耗費司法資源，依此判刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播