都坐牢了還在貪！國民黨前議員 遙控家人詐助理費

國民黨前高雄市議員陳粹鑾遙控兒子等人製作不實助理名冊，向高市議會詐取四百四十九萬元助理費。（資料照）

2022/03/03 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨前高雄市議員陳粹鑾，利用旅行社開立的收據，向高雄市議會請款考察費三萬元，被判刑三年八月入獄，她交棒給廿三歲女兒鄭安秝參選，二○一八年搭上韓國瑜旋風當選為最年輕市議員；但陳女人在牢中，竟遙控兒子等人製作不實助理名冊，向議會詐取四百四十九萬元助理費，高雄地院再依貪污罪將她重判十年五月徒刑。

陳粹鑾因貪入獄 女兒接棒高市議員

陳粹鑾二○一三年二月利用考察名義，帶著家人旅遊，再用旅行社收據請領「國內經建考察經費」三萬元，被判三年八月定讞後入監服刑。檢調追查，陳在獄中利用女兒擔任議員職務之便，由兒子鄭嘉宏多次探監時，指示製作不實助理名冊，向議會申報助理費放入口袋，共貪四百四十九萬餘元。

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獄中操控貪取四四九萬 判十年五月

雄院審理時陳辯稱，她找的助理，有人欠她錢用工作抵債、有人只是幫忙跑攤、寫輓聯，屬機動性質，他們領到助理費或拿來還債、或回捐給服務處，她沒貪錢。

但法官認定陳女不循法定程序聘用公費助理，聯手服務處主任王美珠（陳女父親的女友、鄭安秝稱她「小祖母」）和兒子犯案，審理期間無悔意，還多方面、多層次提出種種捏造而來的辯詞，耗費司法資源，依此判刑。

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