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    陳粹鑾兒子及議員家的「小祖母」都涉貪判刑／黃捷轟：一人當選全家貪

    國民黨前高雄市鳳山區議員陳粹鑾。（取自臉書）

    國民黨前高雄市鳳山區議員陳粹鑾。（取自臉書）

    2022/03/03 05:30

    〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕國民黨前高雄市鳳山區議員陳粹鑾，人在獄中還不忘貪污，利用女兒接棒擔任市議員的職務之便，指示兒子鄭嘉宏等人製作不實助理名冊，向議會申報助理費四百四十九萬餘元，放進私人口袋，遭到重判。

    親友3判刑 鄭安秝：會上訴

    高雄地院另認定，陳粹鑾女兒鄭安秝的服務處主任王美珠、陳的兒子鄭嘉宏，都是聽從陳女指示行事，將王女和鄭嘉宏依貪污、詐欺罪，各判刑二年六月、一年十月徒刑。鄭安秝說，接到判決書後會上訴。

    至於鄭安秝，檢察官當初認定她剛選上議員「新手上路」，凡事聽從「小祖母」王美珠及母親的指令辦事，基於信賴長輩，雖遭利用申報公費助理，但她有用人需求時，助理都在身旁， 直到案發時仍未起疑，以罪證不足將鄭女處分不起訴。

    同選區市議員黃捷昨怒批，鳳山不要詐財議員母女檔，「全家都在貪，恬不知恥」。黃捷說，政治本應為人民服務，但看到這種「一人當選全家貪，媽媽貪完小孩貪」，甚至連未成年者都被利用充當詐領助理費的人頭，已坐牢了還敢繼續貪，連助理費這種公費都貪，又怎麼能放心讓這種人審查市府每年超過一千億元的預算。

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