空軍下士酒後滋事被退伍 因這原因意外保軍職

最高行政法院駁回空軍防空暨飛彈作戰管制中心上訴，全案確定。（資料照）

2024/04/06 17:30

〔記者吳政峰／台北報導〕空軍防空暨飛彈作戰管制中心一名楊姓下士，武漢肺炎疫情嚴峻期間外出飲酒，與民眾發生衝突，被戰管中心記兩大過懲罰，並評鑑不適服現役。台北高等行政法院認為，評議委員未討論楊員違失情節輕重就記過，已違法，判撤銷處分。戰管中心上訴卻逾期，日前被最高行政法院駁回確定。

判決指出，武肺疫情嚴峻期間，群聚密集度高的軍隊下達嚴格防疫規定，以免軍人把病毒帶回營中，傳染給同袍。2022年4月間，楊員外宿期間跑到酒吧飲酒，與民眾發生衝突，被警方帶回。

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戰管中心召開評議會，認定楊員漠視防疫規定及深夜冶遊禁令，有損軍譽，決議核予大過2次懲罰，並以其已記兩大過為由，評鑑不適服現役。楊員不滿被退伍，興訟保軍職。

楊員主張自己歷年來考績均為甲等或甲上，亦有記功、嘉獎，人評會卻未審酌他的服役表現、歷年獎懲紀錄、任務辦理實績或專長、有無特殊優良表現等足以評估原告性格特質、工作表現等資料，而只針對本事件討論，逕自記兩大過，正當性不足，應予撤銷。

一審台北高等行政法院指出，軍人一次記2大過懲罰命令，可能面臨退伍，影響續服現役的重大權益；軍人有違失行為固應懲罰，惟要施以何種懲罰，權責機關應作成合於比例原則的懲處。

一審綜觀會議內容，發現評議委員未審酌楊員違失情節的輕重、違失行為所生的危險或損害、行為後態度，就決議記大過2次並退伍，與陸海空軍懲罰法第8條規定不符，判定戰管中心處分有問題，2023年撤銷。

戰管中心不服，依規定應於判決送達後20日，即2023年11月2日以前提起上訴，但戰管中心直到2023年11月7日才聲明上訴，且上訴狀載日期還是2023年11月3日，已逾期，被台北高等行政法院以上訴不合法裁定駁回。

戰管中心不滿，提起抗告，主張一審判決正本2023年10月13日由郵務人員送達空軍作戰指揮部福興營區會客室，逕交輪值人員簽收，但該人員並非專門辦理郵件收發，且作戰部與戰管中心為互不隸屬的平行機關，該人員無代表戰管中心收受判決書的法定權限。

戰管中心強調，自己設有台北大安郵政90296號信箱，法院判決就應送達該信箱人員，而非送達予代表作戰部郵政90253號信箱的人員簽收，郵政人員便宜行事，所生不利益自不得由戰管中心承受。戰管中心直到2023年10月18日才收受判決書正本，且於同年11月6日聲明上訴，未逾法定上訴期間。

二審最高行政法院指出，一審判決就算未送達戰管中心的信箱，但已同時送達其委任的律師事務所，發生合法送達效力，戰管中心的抗告主張無理由，應予駁回，全案確定。

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