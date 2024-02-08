誘15歲男嘿咻拍裸照 軍人喊「兩情相悅」下場曝

基隆1名現役軍人與少年「阿偉」（化名）發生多次性關係，並以手機拍下多張裸照，被基隆地檢署依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2024/02/08 18:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆1名現役軍人在男男同性戀交友網站上，認識15歲美少年「阿偉」（化名）後，與阿偉發生多次性關係，並以手機拍下多張裸照。基隆地檢署近日偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌將該名軍人起訴。

20多歲的現役軍人透過男男同性戀交友網站，認識15歲、還在念高一的少年「阿偉」（化名）；去年9月間，阿偉的家人查覺少年行為異常，查看他手機發現有多張裸照，追問之下才知阿偉與軍人交往，發生多次性關係，還被軍人拍攝裸照。

請繼續往下閱讀...

阿偉家人發現裸照外流，會傷害到孩子身心，報警控告軍人妨害性自主等罪嫌；警方查扣軍人手機發現，確實有多張他與阿偉自拍的裸照，當場查扣他的手機，阻止照片外流。

檢警調查時，該名軍人喊冤，他與阿偉是在兩情相悅下發生性關係，所以2人才會在他住處與阿偉住處發生多次性關係；至於手機裡的裸照，也是經過阿偉同意下才拍攝。

檢方認定，該名軍人與阿偉雖是在兩情相悅下發生性關係，但阿偉未滿16歲，軍人仍觸犯刑法第227條第3項「對未滿16歲之男子性交」；此外，軍人對阿偉拍攝的裸照，足以引起性慾或羞恥，另觸犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項罪名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法