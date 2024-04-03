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彰化社頭農牧地490坪搶標2620萬 溢價64％真相曝光

彰化分署日前拍賣社頭鄉一處農牧及水利用地的土地及2層樓廠房建物，底價1600萬元，競標後以2620多萬元高價成交，溢價超過1020萬元。（圖彰化分署提供）

彰化分署日前拍賣社頭鄉一處農牧及水利用地的土地及2層樓廠房建物，底價1600萬元，競標後以2620多萬元高價成交，溢價超過1020萬元。（圖彰化分署提供）

2024/04/03 16:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣1名男子，疑因財務槓桿操作過高、經商失敗，積欠超過90多萬元的營業稅與個人所得稅等稅款遭強制執行，法務部行政執行署彰化分署（簡稱「彰化分署」）日前拍賣其名下4筆土地及1筆廠房建物，底標1600萬元，結果首拍就吸引12組競標，以2620萬9999元拍定，溢價1020多萬元達64%，創下彰化分署拍賣土地參與競標人數最多的記錄。

彰化分署表示，該債務人這次被拍賣有4筆土地及1筆建物，其中，3筆為特農區農牧用地、1筆水利用地，土地總面積490坪，1、2樓廠房共295坪，彰化分署參考估價師價格訂出底價，雖然首拍全順利被賣出，但4筆土地都被銀行多次抵押，擁有高額的抵押權，依規定，銀行享有優先受償權，唯廠房沒有抵押權，彰化分署只能從未抵押的廠房資產中回收滯欠的稅款，其他要等債權人銀行呈報借貸資料後，才會知道是否可以足額受償。

前不動產開發商業同業公會理事長吳水富指出，490坪搶標2620多萬元，換算每坪單價約5萬多元，雖然是農牧用地，不過，以目前彰化市金馬路旁邊，農地行情1坪10萬元，和美鎮彰美路都外重劃區工廠丁種建物1坪20多萬元行情，甚至苗栗縣西湖鄉工業用地丁種開價8萬元，法拍農牧地每坪5萬多元算便宜，會吸引那麼多人搶標，應該是看上既有廠房，畢竟，目前國土計畫法等法條農地要蓋農舍等建物，困難重重，既有建物會吸引買主。

彰化分署說，過去曾法拍過逾千萬元土地，這次首拍就拍賣掉了還溢價1000多萬元，投標者可能是看上工廠四周住宅少，又鄰大水溝旁，廠房操作不會影響居安的生活安寧，適合當工廠因此前來競標。

民眾積欠90多萬元稅金名下不動產遭強制執行，彰化分署首拍以溢價64%賣出被查封法拍的土地及建物，起拍價參考估價師價格，設定1600萬元，最後以2620萬9999元成交，競標土地人數創下彰化分署新高記錄。 （圖彰化分署提供）

民眾積欠90多萬元稅金名下不動產遭強制執行，彰化分署首拍以溢價64%賣出被查封法拍的土地及建物，起拍價參考估價師價格，設定1600萬元，最後以2620萬9999元成交，競標土地人數創下彰化分署新高記錄。 （圖彰化分署提供）

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