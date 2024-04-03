不滿遭打傷買刀刺死姊夫 失眠小舅子殺人罪判7年半

易姓男子買水果刀刺死八旬姊夫，再自殘獲救，基隆地院依殺人罪判他7年6月徒刑。（資料照）

2024/04/03 14:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕66歲易姓男子不滿曾遭81歲彭姓姊夫持拐杖打傷他的頭，去年5月間持水果刀朝彭翁左胸猛刺5刀致死，再朝自己身上刺多刀，企圖同歸於盡，幸及時獲救撿回一命。基隆地院今（3）日依殺人罪判處易男7年6月徒刑，服刑後須監護2年。

易男與70多歲的姐姐，都住在新北市瑞芳區，去年5月間，易男因房屋整修，暫住姊姊家。易男與姊姊、彭姓姊夫與外甥同住期間，受不了彭無故破壞家具，拆卸屋內設備，常與彭起口角；隔月，易見彭無故拆除住處鐵門上前制止，雙方再起口角，彭翁持斧頭、拐杖打傷易男的頭；易搬回家住後，想到被姊夫打傷，越想越生氣。

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7月15日上午，易男先買水果刀，再去姊姊家，見彭翁坐在臥室床上，又與彭起口角，憤而持水果刀朝彭左胸猛刺5刀，再朝身上猛刺多刀，倒在客廳沙發上。

易男的外甥見易男倒在客廳櫃子旁，進入彭翁臥室，驚見彭翁也滿身是血躺在床上，送醫急救後不治；易男則送醫後獲救。

檢方認定，易男多年受失眠所苦，較以往易怒，行兇當天，受不明原因刺激，心萌短念，想到與彭翁同住期間，發生多次口角，又被彭持拐杖打傷頭，認為彭情緒不穩定，又有暴力傾向，對家人而言宛如不定時炸彈，才萌生殺人犯意，買刀殺死姊夫，依殺人罪嫌將他起訴。法院審理後將易男依殺人罪嫌判處7年6月徒刑，服刑後還須監護2年。

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