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日本8旬翁遭隨機刺殺！ 21歲自衛隊員被捕稱「殺誰都行」

日本京都月初發生一起殺人案，一名21歲的陸上自衛隊員隨機殺害了一名82歲老翁。示意圖。（資料照，路透）

日本京都月初發生一起殺人案，一名21歲的陸上自衛隊員隨機殺害了一名82歲老翁。示意圖。（資料照，路透）

2023/12/11 12:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都本月3日發生一起殺人案，一名82歲的老翁岡田好次郎身中數刀，臥倒於血泊中，被人發現時已明顯沒有生命跡象。警方在昨（10）日以殺人嫌疑，逮捕21歲的陸上自衛官水島千翔，他向警方供稱與死者素不相識，犯案目標則是「誰都可以」。

綜合日媒報導，京都府警方10日表示，這起命案發生在3日下午7點55分左右，地點則在京都東山區本町8丁目的一棟公寓。事發當時，82歲的岡田好次郎在公寓2到3樓的樓梯間，遭人從背部狠刺數刀，臥倒在血泊中而死，推估死亡時間是下午6點至9點間。根據法醫驗屍結果顯示，岡田好次郎身上有部分刀傷，深達心臟和肺部。

警方調附近閱監視器畫面，鎖定從案發地點徒步逃逸的21歲陸上自衛官水島千翔涉有重嫌，然而水島所在的自衛隊4日向警方表示，水島從3日起就失蹤。最後警方在10日中午，於東京新橋的一間旅館發現水島，並以涉嫌謀殺罪將其逮捕調查。另外，水島被捕時，身上帶了一把長10公分的菜刀，警方推測應為凶器。

水島被捕後承認犯案，但供稱他並不認識岡田好次郎，這起事件的被害人可能是任何人。目前警方仍在調查其犯案細節與動機。

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