紐約驚爆持刀殺人！4死1命危 兇手被擊斃

紐約警察局長馬德雷表示，皇后區3日凌晨發生持刀殺人案，已知4人身亡，1人重傷在醫院搶救中。（圖翻攝自NYPD臉書）

2023/12/04 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約皇后區（Queens）台灣時間3日晚間驚傳持刀殺人案，已知有4人身亡，包括一名12歲男孩和一名11歲女孩，獲報到場處理的員警也被刺傷。據悉，兇手為死者的親屬，因襲警被警方擊斃，目前警方正在進一步調查。

綜合外媒報導，當地時間週日凌晨5點10分（台灣時間3日晚間6點10分）左右，紐約市警察局（NYPD）接獲報案指皇后區法洛克衛鎮（Far Rockaway）埃爾克大道（Elk Drive）附近一處住宅發生持刀殺人案。報案者為一名女性，宣稱兇手是她來自布朗克斯區（The Bronx）的親戚，電話中語氣焦急地向警方表示其家人被殺害。

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警方隨即派出2名警員到現場，發現報案人口中所說的住宅正起火燃燒，一名男子拎著行李走了出來，2警隨即攔住男子盤問，沒想到下一秒男子突然掏出一把牛排刀攻擊，一名警員的頸部和胸部被刺中，另一名警員則是頭部被刺傷。2警遇襲後，其中一人隨即拔槍對男子開槍，目前2警已送醫治療，沒有生命大礙；襲警男子送醫後宣告身亡。

紐約市警察局局長馬德雷（Jeff Maddrey）證實此事，已確認兇手為39歲的戈登（Courtney Gordon），過去曾在布朗克斯區因為家暴被捕。戈登行兇後，離開前點燃客廳的沙發，企圖阻礙警方辦案，不料剛出門就遇到警察，最後被擊斃。

馬德雷表示，警方先是在案發住宅門口發現一名被刺傷的11歲女孩，送醫後不幸宣告不治。火勢完全撲滅後進入案發住宅後，又發現3具遺體，分別為一名12歲男孩、一名44歲女性和一名30多歲男性，此外還有一名身中多刀的61歲女性，目前正在醫院搶救中，情況危急。目前僅知兇手與死者是親屬關係，警方沒有公布受害者身分，正進一步調查兇手犯案動機。

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