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彰化2惡火！三合院祝融燒死7旬翁、汽車保養廠爆炸幸無人傷

彰化縣永靖鄉中山路旁一間三合院陷入火海，獨居76歲羅姓男子來不及逃生，命喪火窟。（民眾提供）

彰化縣永靖鄉中山路旁一間三合院陷入火海，獨居76歲羅姓男子來不及逃生，命喪火窟。（民眾提供）

2024/04/01 13:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉昨夜至今晨接連傳出火警意外，一間位於福中巷內的汽車保養廠，突然發生起火爆炸，附近住戶都被嚇醒，幸好無人傷亡，但沒多久，一間位於中山路上的三合院也遭祝融，且火勢猛烈，造成屋內76歲羅姓男子來不及逃出，不幸命喪火窟，2起火警讓當地消防員疲於奔命，詳細起火原因將待釐清。

彰化消防局表示，昨（31）日深夜23時24分獲報，永靖鄉福中巷一間汽車保養廠發生鐵皮屋火警，並不斷傳出爆炸聲，立即派員各式消防跟救護車輛共15輛、消防人員32人、義消14人到場搶救，火勢在今（1）日凌晨0時43分撲滅，隨後消防人員入內清查，幸無人員受困。

彰化消防局說，當保養廠火勢控制後，1日1時06分又接獲一三合院起火意外，且有民眾受困，立即出動消防車、救護車共14輛，及消防員、義消42人搶救。到場發現該處民宅已陷入一片火海，但屋內雜物堆放多，一度出動機具破壞鐵門搶救。

彰化消防局表示，火勢在凌晨2時撲滅，消防人員趕緊入內搜救，不幸發現1具焦屍，經確認為76歲羅姓老翁。據了解，事發當時是陳姓租客返家發現屋內冒出火煙而報警，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

永靖1日凌晨民宅火警，火勢控制後，消防員立即入內搜救。（民眾提供）

永靖1日凌晨民宅火警，火勢控制後，消防員立即入內搜救。（民眾提供）

永靖1日凌晨傳出民宅火警，消防員出動機具破壞搶救。（民眾提供）

永靖1日凌晨傳出民宅火警，消防員出動機具破壞搶救。（民眾提供）

彰化永靖福中巷半夜傳出爆炸聲，一汽車保養廠失火，現場不斷冒出濃煙。（民眾提供）

彰化永靖福中巷半夜傳出爆炸聲，一汽車保養廠失火，現場不斷冒出濃煙。（民眾提供）

彰化縣永靖鄉一汽車保養廠失火，廠內不時傳出爆炸聲，彰化消防隊派員到場搶救。（民眾提供）

彰化縣永靖鄉一汽車保養廠失火，廠內不時傳出爆炸聲，彰化消防隊派員到場搶救。（民眾提供）

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