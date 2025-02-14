台中新光三越氣爆4死31傷 中檢漏夜偵訊16人全數請回

新光三越爆炸造成4死31傷，事涉工安與過失致死罪。（民眾提供）

2025/02/14 09:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司（中港店）昨天（13日）發生嚴重爆炸，造成4死31傷悲劇，主因為12樓施工時引發，但爆炸原因遲遲未能釐清，台中地檢署昨天漏夜以證人身分傳喚16人，包括瓦斯業者、裝潢工人、百貨人員等，偵訊後至今天（14日）清晨全部請回，尚無進一步強制處分，也無一轉列被告。

台中地檢署檢察長張介欽，昨天指派主任檢察官鄭葆琳等6名檢察官偵辦此案，檢方昨天晚間指示中市警局第六分局，傳喚瓦斯業者、裝潢工人、百貨人員等20多人，針對其中16人，由警方載到中檢進一步由檢察官複訊；據指出，有施工人員說，爆炸前聞到瓦斯味，但欣中天燃氣公司昨天發表聲明，指此事故與該公司以及天然氣無關。

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此起爆炸共造成來自澳門的2名遊客，新光三越2名年輕員工喪生，且有6人重傷，事涉工安與過失致死罪刑責，檢方主要調查重點是釐清當時位於11至12樓的工程項目，爆炸前是否發現異狀，至今天清晨偵訊結束後，16人全部請回。

新光三越爆炸造成4死31傷，中檢依過失致死罪偵查中。（資料照，記者廖耀東攝）

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