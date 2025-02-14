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    台中新光三越氣爆釀4死34傷！「4巧合」否則傷亡令人難以想像

    台中新光三越氣爆釀4死34傷，網驚呼有「4巧合」，否則傷亡恐更嚴重。（資料照）

    台中新光三越氣爆釀4死34傷，網驚呼有「4巧合」，否則傷亡恐更嚴重。（資料照）

    2025/02/14 09:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀國內百貨史上最嚴重公安事故，台中市消防局統計至今日上午共有4死34傷，有網友發文點出「4個巧合」，否則傷亡恐怕更慘重，PO文讓不少人同感，直呼是不幸中的大幸。

    台中新光三越昨天（13日）發生嚴重氣爆事故，有台中網友在社群「Threads」上發文點出4個巧合，分別是「平日＋剛開門沒多久＋沒有週年慶活動＋中港路（現台灣大道）紅燈」，才沒釀成更多傷亡，直言是「不幸中的大幸」。

    網友發文引來不少人附和，不少人說台中新光三越是中台灣消費重鎮，若是假日除人潮滿出來外，假日正門前的台灣大道一定塞滿車流，甚至造成交通壅塞，還好事故發生時不是假日，又逢紅燈，否則後果「令人難以想像」。

    更有網友認為，當時應剛開店不久，若如媒體報導美食街改裝，也有效降減人潮，又逢平日時段，種種巧合均讓傷亡數「有一定程度控制」，網友均直呼，4大巧合實在「不幸中大幸」。

    不過，也有網友為昨日在氣爆中逝者表達哀悼，強調，「誰能知道在台中只是逛個街也會要人命」。

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