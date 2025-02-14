列出罷免三組對決！李喬也出馬 矢板明夫：台灣政治出了大問題

資深媒體人矢板明夫整理三組罷免運動領銜人與被罷免的立委進行對比，並指包含曹興誠、李喬、朱約信等人，本來都不是政治圈內的人物，「把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題」。（資料照、圖擷自臉書；本報合成）

2025/02/14 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈並紛紛發起罷免，資深媒體人矢板明夫整理三組罷免運動領銜人與被罷免的立委進行對比，並指包含曹興誠、李喬、朱約信等人，本來都不是政治圈內的人物，「把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題」。

全國各地公民團體紛紛發起罷免藍委行動，針對近期的大罷免浪潮，矢板明夫在臉書發文指出，「光是看被提出罷免的在野黨立委，與罷免運動領銜人之間的對決，就十分有意思。作為媒體人，我認為有三組對決，值得大書特書。」

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矢板明夫指出，第一組是曹興誠對徐巧芯。其中曹興誠是曾經領導產業界的「龍頭大佬」，徐巧芯則是會對人随便豎中指的「小太妹」。完全不是同重量級的選手，卻在這裡上演一場「上駟對下駟」的大戰。矢板明夫認為「曹董勝了理所當然，但萬一沒有把徐巧芯罷掉，對曹董的一世英名可能會有影響。按道理說，曹董不應該下來淌這灘渾水，但或許是過於擔心台灣落入對岸共匪之手，才親自跳出來對戰」。

矢板明夫也說，「這幾天，我看曹董在臉書上每天都發一篇犀利的戰鬥檄文，好像是樂在其中。說不定心中已有勝算」。

矢板明夫表示，第二組是苗栗第二選區的老作家李喬，親自披掛上陣，當起了罷免立委邱鎮軍的領銜人。矢板明夫指出，據說上一任領銜人因為受到了巨大的壓力，而不得不退出。「如果因為出於恐懼而沒有人接班，不僅是苗栗，恐怕台灣的民主都會蒙羞。幸虧有老作家出面」。對於李喬在聲明中表示「台灣有難，我選擇站出來」，矢板明夫也直言「這句話，鏗鏘有力，令人敬佩。我年輕時就聽說過李喬在文學史上對台灣的貢獻。不知道老作家此次親自出陣，能否立下新功」。

矢板明夫也提到，第三組是知名音樂人、曾獲金曲獎最佳方言男演唱人的朱約信（朱頭皮），領銜罷免林德福。他表示「朱約信是我非常尊敬的音樂人。三年前我在台北主辦追悼安倍晉三前首相音樂會時，他主動和我聯繫，在音樂會上無償獻唱自己特別創作的歌曲『路燈』悼念安倍首相，感動了很多人」。

對於朱約信這次挺身而出，矢板明夫表示，除了是對國民黨立委陳玉珍的「要飯說」羞辱藝文界深感憤怒之外，也是對藍白立委無視民生、亂砍預算，甚至危及國安的行徑無法坐視，因此決定並肩作戰。矢板明夫也指出「林徳福從1990年代就開始擔任永和市長，在地經營30年，不知道這一次會不會中箭落馬？」

矢板明夫在文末也感嘆，曹興誠、李喬、朱約信，本來都不是政治圈內的人物。把他們都逼到不得不出來擔任罷免領銜人，說明台灣的政治真的出了大問題。

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