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    川普公布對等關稅影響台灣 賴清德上午召開國安高層會議因應

    總統賴清德今上午將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易措施等台美議題。（資料照，總統府提供）

    總統賴清德今上午將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易措施等台美議題。（資料照，總統府提供）

    2025/02/14 08:25

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普於台灣時間今天凌晨公布課徵對等關稅的藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。外界關注是否影響台美貿易關係，乃至台灣具備優勢的高科技產業，總統賴清德上午將召開國安高層會議，應對美方關稅貿易措施等台美議題。

    包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等國安與財經部會首長都將與會。

    針對美方可能對台灣生產的晶片課徵關稅，總統府秘書長潘孟安日前表示，執政團隊將持續關注美方政策，保持緊密聯繫跟合作，共同面對全球各項挑戰，提升台美雙方產業的國家利益，加強台美關係，這一點大家有共識，國安會也已做好相當因應。

    美國總統川普今天公布課徵對等關稅的藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。白宮官員稱新關稅不會在今天生效，商務部長人選盧特尼克說會在4月1日前完成相關調查。

    外電報導，這是川普再度不分美國敵友祭出貿易措施，白宮則表示，這麼做將強化經濟與國家安全。川普並指針對不對等關稅，「不會再容忍」、「我們希望有一個公平的競爭環境。」他還說，美國盟友在貿易方面常常「比我們的敵人更糟糕」。

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