厚衣還不能收！下週兩波冷氣團接力來襲

氣象專家指出，週日起又有一波「大陸冷氣團」影響，要持續到下週三才會減弱，但下週四又會有冷空氣南下，且下週五、六的冷空氣會比前波略強，氣象專家也特別提醒「厚衣還不能收！」。（資料照）

2025/02/14 08:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日水氣減少、降雨漸緩，明日將有短暫空檔、氣溫略回升，不過週日起又有一波「大陸冷氣團」影響，要持續到下週三才會減弱，但下週四又會有冷空氣南下，且下週五、六的冷空氣會比前波略強，氣象專家也特別提醒「厚衣還不能收！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日大陸冷氣團開始減弱，環境水氣也逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北地區仍有零星短暫雨；桃竹苗及中部地區清晨仍有局部短暫雨的機率。至於南部地區的局部短暫雨，預計在下半天後，才會逐漸轉為多雲。

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「林老師氣象站」預估，週日至下週三清晨，北方冷空氣將再度南下，強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，北部及東北部地區氣溫迅速轉冷，其它地區早晚氣溫亦低，體感降溫相當顯著，近山、沿海空曠區還要再下降個攝氏1至3度；要等到下週三白天起，冷空氣開始減弱，各地白天氣溫才會緩慢回升。至於下週三晚間至下週四清晨，輻射冷卻效應特別明顯，降溫非常有感，請注意！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日南海北上水氣減少、降雨漸緩，但局部地區仍有短暫雨的機率；「大陸冷氣團」漸減弱，白天起氣溫略升，早晚仍偏冷，應注意保暖。至於明日將有短暫空檔、氣溫升；明晚另一鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部雲量稍增。

吳德榮指出，下週日至週二另一「大陸冷氣團」影響，下週日白天起、各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；早晚氣溫低、日夜溫差大；下週二東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台偏冷、中南早晚冷。要到下週三冷氣團才會減弱，氣溫回升。

吳德榮提到，下週四鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降。下週五、六的冷空氣將比前波略強，不過強度會達何種等級，仍有待持續觀察。

「林老師氣象站」預估，週日至下週三清晨，北方冷空氣將再度南下，強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團等級之間，北部及東北部地區氣溫迅速轉冷，其它地區早晚氣溫亦低，要等到下週三白天起，冷空氣開始減弱，各地白天氣溫才會緩慢回升。（圖擷自臉書）

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