日文老師交到狼網友 遭闖紅燈硬上

楊男見有機可乘，兩度對小芯伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2024/03/30 12:04

〔記者吳政峰／台北報導〕一名日文老師小芯（化名）患有重度憂鬱症，2021年上網交友尋求心理安慰，未料一名楊姓男網友見狀，竟假借介紹減肥產品之名，兩度跑去她家，趁著聊天時強行性侵，就連小芯逢生理期，經血量大到要穿尿布，也沒辦法逃過狼爪。高等法院日前依兩個強制性交罪，分處楊男3年6月、3年8月刑。

小芯常陷於負面情緒所生的情緒障礙，認知及判斷力較一般人低落，且對於負面處境欠缺抵抗力，2021年間上網交友，楊男見其心理狀態不佳，竟以介紹減肥產品登門拜訪。小芯不察，請哥哥開門讓他進門。

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兩人在房間聊天，楊男見有機可乘，突然開始毛手毛腳，把小芯的手拉來摸自己的下體，並要求她口交。沒有感情經驗的小芯嚇壞，不斷拒絕，並用手、腳把他撥開。詎料楊男未罷手，反進一步強行脫去她的衣服，強制性交。完事後，還跟小芯與她哥哥在家用餐。

事發之後，小芯覺得很痛苦，跑去療養院訴說案發過程，院方直接幫她轉到醫院驗傷。沒想到楊男在小芯住院時，還一直問她什麼時候出院，想要繼續發生關係，完全不怕警方已介入偵辦。

等到小芯返家，楊男又跑去找她，故技重施；小芯月經來潮、身體不適，拒絕發生性行為，大喊「我不要、我不想」。不料楊男仍強行脫衣，見她經血量大到穿尿布，依舊不以為意，褪下尿布後硬上。

小芯心理受創嚴重，服藥意圖輕生，因急性腎衰竭送醫急救，幸撿回一命。

高等法院指出，楊男被檢察官追訴後，竟企圖脫罪，於LINE對話中意圖要求小芯更改證詞，變更為合意性交，欲脫免司法制裁，不僅未對其犯行嚴悛反省，反事後欲串證，要小芯改說「我是自願的」，還叫她「不要說是我教的」，惡性重大。

高院認為，楊男強制性交後，竟食髓知味，再度犯案，侵害小芯性自主權，使其身心嚴重受創，造成心中難以抹滅陰影，迄今又未達成和解或賠償，態度惡劣，兼衡其犯罪動機、目的、犯罪所生危害、為滿足一己性慾等因素，分判兩罪3年6月、3年8月刑，可上訴。

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