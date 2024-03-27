拒絕無套性生活！男友不戴套闖禁地 女友翻臉大爆炸

李姓男子和女友發生無套性行為，女友發覺後當場翻臉提告性侵。示意圖。（資料照）

2024/03/27 09:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子跟女友小惠（化名）去摩鐵開房，李男不戴保險套直接勇闖禁地，女友發覺後當場大爆炸，痛罵李男違反兩人「拒絕無套性生活」的約定，兩人鬧到分手後，小惠還跑去警去提告性侵，並加碼當時李男沒用潤滑液害她很痛，但檢方調查後，認定李男沒有違反小惠意願發生性行為，偵結處分不起訴。

去年8月21日下午2點半，38歲的李男和小惠一起到鳳山某知名摩鐵開房，兩人洗澡後一起到床上準備大戰，結果李男不戴保險套直接闖入禁地，完事後，小惠才驚覺被男友無套中出，氣得她當場翻臉，兩人為此大吵，最後鬧到分手作收。

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小惠超不爽，到警局提告性侵，檢警偵查時，李男坦承和小惠發生無套性行為，但辯稱，他當時有問小惠要不要戴保險套，小惠回他「都可以」，於是他才會沒有安全措施直接進入；但小惠則推翻李男說詞，強調兩人交往時，已約定好「拒絕無套性生活」，當時前戲剛開始，李男就猴急進入，她要求塗潤滑液，但李男一直說不用，讓她在性行為過程中一直很痛很不舒服。

檢方認為，依李男和小惠的證詞，可推斷兩人發生性行為時是合意，且過程中，小惠認為自己很痛很不舒服的情況下，也沒有要求李男停下來不要再做，因此無法認定李男有罪，偵結處分不起訴。

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