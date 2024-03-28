北市「尾隨之狼」性侵女子 加重改判4年2月

北市「尾隨之狼」蔡姓男子專挑夜歸、具姿色女子性侵，一審判3年6月，高院今加重改判4年2月，還押時，媒體詢問他對判決看法時，竟爆粗口，飆罵三字經，讓媒體一陣錯愕。（記者楊國文攝）

2024/03/28 11:08

〔記者楊國文／台北報導〕北市有多次猥褻女子紀錄的蔡姓男子，前年凌晨騎YouBike先向夜歸女子問路，發現頗具姿色，立即一路尾隨，強拉進入暗巷壓在地上用手指性侵得逞，經被害人奮力咬傷蔡男手指，加上被吵醒的鄰居出聲喝斥，蔡男落荒而逃，他到案認罪但辯稱患病求減刑，一審認定蔡男犯案時辨識能力正常，依強制性交罪判刑3年6月，上訴後，高等法院認定惡性重大，今加重改判為4年2月。可上訴。

蔡男今被提訊聆判，宣判後被還押時，媒體問他對判決看法，竟爆粗口飆罵三字經，讓媒體一陣錯愕。

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蔡男現年20多歲，未婚，他自幼患有過動症、輕度智障等疾病，領有身心障礙手冊。2021年2月起，蔡男多次跟蹤落單女性到運動中心或公園廁所，偷窺如廁，甚至企圖撫摸輕薄，引起婦女恐慌，蔡被警方查獲移送法辦，被稱為「尾隨之狼」。

蔡男前年9月溜進內湖運動中心，從隔間上方探頭偷窺一名女子如廁，女子發現後快跑到運動中心廣場，仍遭蔡男追上壓制在地強行撫摸下體，經士林地院審理後，依強制猥褻罪判刑1年，已上訴高院審理中。

判決指出，蔡男前年9月5日凌晨3點多，騎YouBike在北市民生社區某公園遊蕩，見女子獨身騎腳踏車經過，假借問路名義搭訕，女方答以「不清楚」即離去，蔡男發現她頗具姿色，一路尾隨伺機作案。

蔡男跟蹤她到民生社區附近，強押她用手指性侵得逞，被害人過程中咬傷蔡男手指，並趁機大喊救命，此時一名被吵醒的鄰居從陽台目睹驚險場面，大罵「你在幹嘛！我要報警！」蔡男立即騎YouBike逃離。被害人渾身是傷報警，警方循線查獲蔡男移送法辦，檢方將他聲押獲准至今。

蔡男應訊均坦承犯行，但辯稱因罹病，犯案時處於辨識行為違法能力顯著降低狀態，請求法官減刑，還稱並非來者不拒，「我問路後覺得她長得不錯，才有要性侵念頭，如果她是老太婆或很醜，我就不會想」。

台北地院審理認為，蔡男雖有多次就醫紀錄，但犯案時，未受心智缺陷或精神障礙影響辨識能力，不符減刑規定，且犯行危害甚鉅，已造成夜歸女子心人心惶惶，被害人即痛陳自案發後心裡受傷，沒辦法工作且無安全感，「我永遠不會忘記此事」，可見得其身心受到嚴重創傷，依強制性交罪判刑3年6月。

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