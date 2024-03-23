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國小女童接受生活輔導 驚曝「阿公摸我胸部」

王男對小芯伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

王男對小芯伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2024/03/23 08:35

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名國小女童小芯（化名）2020年間跟祖母的王姓男友索討校外教學費用，未料竟遭平日以阿公自居的王男摸胸部、下體，嚇得她當場呼救，王男見狀心虛，趕緊掏1000元把她打發走。而後小芯接受學校假日生活輔導時，無意間跟老師透露此事，老師大驚，立刻通報，高等法院更二審日前依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判王男3年2月刑。

小芯為隔代教養，與祖母和王男一起住，平常上學前王男會給她1天100元的零用錢。2020年5月間，12歲的小芯就讀國小六年級，跟王男索討校外教學費用，沒想到王男竟色性大發，強摸她的胸部與私處，時間長達2-3分鐘。小芯害怕極了，立刻推開王男的手反抗，並大聲呼救，希望在客廳的祖母能聽到。王男見狀罷手，並塞1000元給她了事。

而後小芯舉止有異，接受學校生活輔導傾訴心境，驚曝遭到王男猥褻，直言每次跟王男「拿零用錢都會發生這種事」，感到害怕，她不敢跟老師或同學說，害怕有些人會講出去，也怕會因這件事而遭訕笑，更怕王男被抓，因為家裡都是王男出去賺錢，並把生活費給祖母。

小芯坦言原不知道該怎麼說，直到導師生活輔導，她才終於潰堤，把心中委屈全跟導師訴苦。導師嚇壞，趕緊向上通報，由檢方介入調查起訴。

一審基隆地院指出，王男無視小芯就讀國小六年級，尚屬年幼，性自主意識尚未發展完全，竟為滿足個人慾念而強制猥褻。考量王男矢口否認犯行，犯後態度非佳，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判刑3年6月。

高院更二審審酌王男隔著衣物撫摸小芯胸部及下體，未施予暴力，又已七旬，要撫養小芯，已婚有3個成年小孩，目前無工作，日前改判3年2月刑，可上訴。

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