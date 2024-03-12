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嘉義狼父猥褻2女29次 判緩刑

嘉義縣一名男子對2名女兒猥褻29次。（資料照）

嘉義縣一名男子對2名女兒猥褻29次。（資料照）

2024/03/12 08:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名男子於2020年至2022年之間，對當時16歲的女兒A女猥褻至少28次，對13歲的女兒B女猥褻1次，摸胸或摸下體，後來妻子得知先生惡行報案，嘉義地方法院審理時，男子坦承犯案，表達悔意，與女兒達成調解，願意賠償女兒20萬元，依對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪、對於未滿14歲之女子為猥褻罪，2案共判處174個月有期徒刑，應執行2年有期徒刑，緩刑5年。

檢方起訴書指出，男子於2021年8月至2022年9月，在住處客廳或是女兒臥室，對A女摸胸或摸下體，至少28次；在2020年7月到8月間，在自己臥室對B女摸胸1次，均是利用女兒畏懼父親權勢，因而隱忍屈從而進行猥褻。

檢警調查時，男子坦承有在住處客廳摸A女胸部，大約1個月2次，但女兒睡覺時沒有摸，並沒有摸下體，也沒有摸B女的胸部；而男子也曾與女兒的舅舅對話，坦承猥褻A女；警方測謊時，男子否認將手指插入A女下體及否認摸B女胸部，測試呈不實反應。

法院審理認為，男子與A女、B女為直系血親，明知女兒身心發展未成熟，卻逞私慾，罔顧親情倫理及女兒性自主權，嚴重影響女兒身心發展，考量男子坦承犯行，表達悔意，與被害人達成調解，從2025年1月起至2027年1月需每月給付8千元給女兒共20萬元，並已就醫治療，與妻子離婚，女兒與媽媽同住，雙方保持距離。

嘉義地院依成年人故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪共28罪，各判處有期徒刑6月，對未滿14歲女子為猥褻罪，判處有期徒刑6月，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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