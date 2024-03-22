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技術學院狼師「乾爹」猥褻女校友 使出這些手法太噁心

某技術學院黃姓導師涉嫌猥褻女校友，高等法院斥責他犯後矢口否認犯行，毫無悔意，依強制猥褻罪判刑1年4月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

某技術學院黃姓導師涉嫌猥褻女校友，高等法院斥責他犯後矢口否認犯行，毫無悔意，依強制猥褻罪判刑1年4月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/22 08:43

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市某幼教老師和學姊返回某技術學院母校參加校慶，遇見昔日黃姓班導師，打招呼稱「乾爹」，黃男邀2人到辦公室聊天敘舊，學姊因有事先離開，黃男卻趁2人獨處時播放A片給女子觀看，再模仿A片手法抬起她的雙腿放置肩膀處，以下體頂撞其私處5至6下，猥褻得逞，造成她時常失眠、罹患嚴重憂鬱症，但黃男矢口否認犯行，高等法院不採信辯詞，依強制猥褻罪判黃1年4月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，女子從某技術學院畢業後擔任幼教老師，因有意回校繼續進修，2019年12月間，偕同一名學姊返回母校參加校慶活動，並趁機探詢進修事宜。

女子和學姊到系辦公室後，遇上昔日黃姓班導師，女子依以往同學間稱呼黃的暱稱大叫「乾爹」，黃見狀，邀請2女到他辦公室聊天。

不久，學姊另有約先離開，黃男先叫女子將辦公室的門鎖上，竟播放A片讓女子觀賞，問「妳有沒有聽過體毛比較長的人性慾比較強的說法」，還因性慾高漲，突然強掀女子上衣觸摸其胸部，女子受到驚嚇，反抗不從，但黃使用蠻力硬將她的雙腿抬起放置其肩膀處，再以下體頂撞她的私處5至6下，因黃重心不穩跌倒才停止。

女子事後向學姊、同學哭訴遭昔日導師性騷擾、甚至猥褻，當晚回家後即傳訊息給黃，指責「你讓我覺得不舒服、很噁心」，黃回訊息向她道歉，女子和學姊則向數名昔日技術學院老師反映，希望校方處理此事，但一直沒有下文，女子憤而向警方報案提告，校方獲悉後組成性平會調查。桃園地檢署偵查後，依強制猥罪起訴黃。

桃園地院審理時，黃否認犯行，稱女子埋怨男友去找個人工作室，他告訴對方，2人要互相了解，男友會去風化場所可能是她配合度不夠，才會播放色情片給女子觀看。另外，因學校性平會展開調查，校方高層問他是否要道歉和解，事情會比較好處理，也不會影響校譽，他接受建議向女子道歉，並稱他因拒絕支付高額賠償金，女子才會提出訴訟。

女子反駁稱黃男說謊，堅稱她所言屬實，自從遭黃猥褻後，發生很多後遺症，包括害怕靠近男生，變得比較暴躁，時常失眠，常做惡夢，並罹患嚴重憂鬱症而前往醫院看精神科。

桃園地院審理，女子和同學在校時暱稱黃為「乾爹」，2人在校時即相當熟稔，她也有意返校繼續進修，並無杜撰誣陷黃之理；另綜合多名證人證詞、就診病情等事證，認定黃涉強制猥褻罪事證明確，參酌黃否認犯行毫無悔意的犯後態度，依強制猥褻罪判黃1年4月徒刑。

黃不服，上訴高等法院審理後，仍否認不法，高等法院判決駁回，仍判黃1年4月，可上訴三審。

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