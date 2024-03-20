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12歲女童遭學長摸胸、戳下體強拍不雅照 父不滿社福機構未通知監護人

新北市12歲女童「小美」（化名）2年前進入某社福機構，遭14歲學長性猥褻，小美的父親指控該機構未通知監護人，也不提供相關事證。（情境照）

新北市12歲女童「小美」（化名）2年前進入某社福機構，遭14歲學長性猥褻，小美的父親指控該機構未通知監護人，也不提供相關事證。（情境照）

2024/03/20 16:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市一名12歲女童「小美」（化名）在2年前進到某財團法人社福教育機構，接受輔導期間遭一位14歲學長摸胸、戳下體，至少有7次之多，甚至還被拍照，小美父親憤而指控該機構未在第一時間通知監護人，也不提供相關事證。對此，該機構澄清，性平事件只能由性平會及調查小組調查處理，機構事後盡一切可能協助被害者，陪同出席相關程序及出庭，並提供適當的輔導諮商資源。

小「美（化名）2022年7月因家庭因素，進入到三重某機構接受課後輔導，之後遭到14歲學長摸胸部、戳下體等私密部位，一週次數多達7次。

小美爸爸指稱，他在事發後2個月才知情，機構第一時間僅與祖母聯絡，沒有通知監護人，刑事、民事近日判決，肇事男同學和其家長不見蹤影，他詢問機構，僅得到回應稱已進入司法程序，不能提供監視器，質疑機構的教師疏於管理，對女兒受辱一事漠不關心。

該機構指出，事發前已有發現相關情事，受害人的祖母事後有以電話聯繫，說明女童遭受性猥褻，同時也主動通報新北市家庭暴力暨性侵害防治中心（以下簡稱家防中心），並配合調查、處理，家防中心後續分別依法通知受害人及行為人的學校，並由校方依照性別平等教育法的規定進行調查。

機構表示，機構第一時間沒有女童監護人的聯絡方式，其祖母也表示反對聯絡監護人，女童的父親後續到機構提出四點要求，要求提供行為人的聯繫方式，要求行為人到警局書寫切結書，要求行為人當面道歉，還有協調賠償事宜。

機構澄清，依照性平法規定，性平事件只能由性平會及調查小組調查處理，不能私設處理程序，所以依法律規定機構也不能進行事件處理。

機構強調，處理過程中一直與受害人的實際照顧人祖母保持聯繫，並透過家防中心安排適合的機構，陪同受害者出席相關程序及出庭，提供適當的輔導諮商資源，盡一切可能協助被害者，同時對行為人也盡力提供輔導、教育措施，促進其調整行為，發展尊重他人身體自主及私人界線的能力，並請其遠離機構避免受害人的壓力。

機構表示，因為受害者及行為人在事發時都未成年，為了避免兒少資訊被揭露，因此無法具名對外公開聲明。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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