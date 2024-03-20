12歲女童遭學長揉胸戳下體 人本：依法通報並盡力協助受害者

針對女童於機構遭學長揉胸戳下體，人本今說明，已依法通報並盡力協助受害者。（捷自人本官網）

2024/03/20 15:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕新北某社福教育機構傳出12歲女童遭14歲學長揉胸及戳下體事件，人本教育基金會今天指出，該機構確實曾於前年7月間發生2位孩子間的性猥褻事件，經通報後積極配合新北市家防中心調查處理，並協助被害者。同時也對行為人亦提供輔導、教育措施，促進其調整行為，發展尊重他人身體自主及私人界線之能力，也請其遠離機構避免受害人之壓力。

針對事件過程及處理，人本說明，當發現行為人及受害者間舉止較為靠近、親密，即向2位孩子提醒需尊重自己及他人之身體界線，並實施機會教育。

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幾天過後，受害人祖母以電話聯繫基金會，提到行為人有以手臂抱受害人及摸大腿等行為，因此隨即決定向家防中心進行通報。家防中心受理該案後，分別依法通知受害人及行為人之學校，並由校方依照性別平等教育法之規定進行調查。

人本指出，處理過程中都與受害人的實際照顧人即祖母保持聯繫，隨時提供諮詢及協助，也當面懇談，理解其感受及需求，並透過家防中心密切聯繫，確認安排適合的機構，陪同受害者出席相關程序及出庭，並提供適當的輔導諮商資源。

人本表示，當時沒有受害人監護人即父親的聯繫方式，進一步詢問受害人祖母時，受害人祖母也反對通知受害人父親。直到約2週後，受害人父親第一次帶孩子至青少年基地。後陸續要求提供行為人聯繫方式、要求行為人至警局書寫切結書、要求行為人當面道歉、協調賠償事宜等。

人本解釋，依法不能把兒少的個人資料對外提供，而正在處理事件的學校與家防中心社工討論後，也說依照性平法規定，性平事件只能由性平會及調查小組調查處理，不能私設處理程序。所以依法基金會只能協助必要之心理照顧、輔導、教育措施。

此外，人本提到，已與行為人懇談，明確使行為人了解，侵害他人身體界線是不被允許、認同的行為，也建議他未來應配合學校調查及輔導等措施。同時，也讓行為人知道，為了避免造成受害人的不舒服或恐懼，他未來不適合再進入青少年基地。但他的教育工作應該要有人接手進行，故與社工聯繫，確認有為他找到合適的性平課程，希望增進他的性別平等知能。

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