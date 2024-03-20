為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

12歲女童遭學長揉胸戳下體 人本：依法通報並盡力協助受害者

針對女童於機構遭學長揉胸戳下體，人本今說明，已依法通報並盡力協助受害者。（捷自人本官網）

針對女童於機構遭學長揉胸戳下體，人本今說明，已依法通報並盡力協助受害者。（捷自人本官網）

2024/03/20 15:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕新北某社福教育機構傳出12歲女童遭14歲學長揉胸及戳下體事件，人本教育基金會今天指出，該機構確實曾於前年7月間發生2位孩子間的性猥褻事件，經通報後積極配合新北市家防中心調查處理，並協助被害者。同時也對行為人亦提供輔導、教育措施，促進其調整行為，發展尊重他人身體自主及私人界線之能力，也請其遠離機構避免受害人之壓力。

針對事件過程及處理，人本說明，當發現行為人及受害者間舉止較為靠近、親密，即向2位孩子提醒需尊重自己及他人之身體界線，並實施機會教育。

幾天過後，受害人祖母以電話聯繫基金會，提到行為人有以手臂抱受害人及摸大腿等行為，因此隨即決定向家防中心進行通報。家防中心受理該案後，分別依法通知受害人及行為人之學校，並由校方依照性別平等教育法之規定進行調查。

人本指出，處理過程中都與受害人的實際照顧人即祖母保持聯繫，隨時提供諮詢及協助，也當面懇談，理解其感受及需求，並透過家防中心密切聯繫，確認安排適合的機構，陪同受害者出席相關程序及出庭，並提供適當的輔導諮商資源。

人本表示，當時沒有受害人監護人即父親的聯繫方式，進一步詢問受害人祖母時，受害人祖母也反對通知受害人父親。直到約2週後，受害人父親第一次帶孩子至青少年基地。後陸續要求提供行為人聯繫方式、要求行為人至警局書寫切結書、要求行為人當面道歉、協調賠償事宜等。

人本解釋，依法不能把兒少的個人資料對外提供，而正在處理事件的學校與家防中心社工討論後，也說依照性平法規定，性平事件只能由性平會及調查小組調查處理，不能私設處理程序。所以依法基金會只能協助必要之心理照顧、輔導、教育措施。

此外，人本提到，已與行為人懇談，明確使行為人了解，侵害他人身體界線是不被允許、認同的行為，也建議他未來應配合學校調查及輔導等措施。同時，也讓行為人知道，為了避免造成受害人的不舒服或恐懼，他未來不適合再進入青少年基地。但他的教育工作應該要有人接手進行，故與社工聯繫，確認有為他找到合適的性平課程，希望增進他的性別平等知能。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
豐中霸凌案調查年餘終成立 人本：輕放霸凌主任及教官
2024/02/22 18:32

豐中霸凌案調查年餘終成立 人本：輕放霸凌主任及教官
《面對兒童性騷擾，怎麼辦》 人本基金會曝贈南市學校千本書原因
2024/02/21 17:09

《面對兒童性騷擾，怎麼辦》 人本基金會曝贈南市學校千本書原因

補養聖品「鹿茸」四季皆宜 守護全家人的健康
教練涉霸凌又發文引恐慌 台北市這所高中回應了
2024/01/23 13:25

教練涉霸凌又發文引恐慌 台北市這所高中回應了
「台中房思琪案」狼師被踢爆竟騷擾被害人家屬 監院彈劾通過
2023/12/12 18:18

「台中房思琪案」狼師被踢爆竟騷擾被害人家屬 監院彈劾通過

雙B債攻守俱佳 長期投資幾乎完勝！
人本：處理不適任教師「師師相護」 應設專責機構
2023/11/23 18:11

人本：處理不適任教師「師師相護」 應設專責機構
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播