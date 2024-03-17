告別單身狂歡酒醉猥褻2女 男醫師賠144萬換免入獄

醫學系畢業的蘇姓男醫師涉從陽台落地窗侵入台南安南區民宿房間，對4名睡覺的女子其中2女做摸胸、自慰（俗稱打手槍）的猥褻行為，案發後被查獲法辦。（圖：民眾提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/17 10:14

〔記者王俊忠／台南報導〕醫學系畢業的26歲蘇姓男子，於去年5月結婚前夕，與朋友到台南安南區1家民宿辦告別單身派對，他狂歡喝到酒醉，竟在凌晨侵入民宿鄰棟睡有4女子的房間，他站在床邊涉向1女自慰還對另1女摸胸，受害女驚醒報警。這名蘇醫師拿出悔過誠意、賠償4女共144萬元，換取對方原諒與和解，獲得一審判緩刑3年。

台南地院法官以兩個乘機猥褻罪，各判蘇男10月徒刑，應執行1年4月徒刑、緩刑3年，緩刑期內要付保護管束。

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判決指出，2023年5月21日，蘇男與友人在台南這家民宿辦告別單身派對，據了解當晚蘇男要與同樣是醫學系畢業的女友舉行結婚典禮。21日凌晨，蘇男為了即將脫單與友人狂歡喝了很多酒，直到同日凌晨5點多，他跑到民宿鄰棟1樓有陽台落地窗的房間、打開落地窗入侵房內，發現兩大床有4名女子在睡覺。

蘇男竟心生淫念、伸手摸了其中B女的胸部，B女睡夢中覺得胸部被摸、驚醒喊叫，蘇即逃離現場，B女以為自己做惡夢、不以為意；不久，蘇男再侵入該房在床邊對熟睡的A女裸露自己性器官並自慰（俗稱打手槍），A女感覺床被大力搖晃而驚醒，頓時看到蘇男在她面前打手槍，A女嚇得大叫說「你在幹嘛！」，蘇男隨即從落地窗逃出陽台離去。

4名女子報警查獲蘇男涉案，訊時，蘇男辯稱當天喝滿多酒的，他喝酒後真的會斷片，面對4女控訴，他不會否認，但他真的不記得做了這些事。

法官從民宿監視器影像發現蘇男先在民宿巡視搜尋，鎖定4女房間後，先脫掉上衣放在民宿房間樓梯處，待他遭受害女子發現喝斥、逃離時，還記得回到上衣放置處、取回衣服穿好再離開，顯見其犯罪計畫執行縝密，當時行為並未受到酒精影響，其所辯解是事後卸責之詞。

不過，蘇男在一審審理時坦承犯行，已賠償A女與B女各66萬元；另兩女也各獲賠6萬元，達成和解，A、B兩女均表明願意原諒被告、同意給他緩刑。法官認為蘇男有悔意、犯後態度良好，所以給他暫不入監、改過自新的機會。

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