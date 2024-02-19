採耳師伸狼爪搓胸指侵 噁問「為什麼沒有舒服的聲音」

胡姓採耳師被控對消費者伸狼爪；最高法院維持二審見解，依乘機猥褻罪對胡男判刑1年定讞。圖非當事人。（情境照）

2024/02/19 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕胡男在台中市某店家擔任採耳師，被控3年前誤以為女子阿美（化名）消費時已熟睡，伸出狼爪，一審依乘機性交罪對胡男判刑3年6月，然二審指沒有證據證明胡男「指侵」，改依乘機猥褻罪判刑1年，最高法院駁回上訴定讞。

起訴指，2021年4月18日上午，胡男替阿美進行採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA等全項服務時，向對方表示：「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」、「要不要抹乳液」。

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接著胡男以為阿美側躺後已熟睡，竟藉機按摩其胸部，並稱：「我被迷惑了，不是故意的」，此時見阿美沒有反應，胡男邊稱「鬼迷心竅」邊將手指伸進阿美的內褲裡撫摸下體。

後來是阿美雙腳夾緊，胡男才沒有繼續動作；胡男並於療程結束後叫醒阿美問：「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，感到害怕的阿美只能回：「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼」，離開店再報警處理。

然胡男到案辯稱可能是手不小心帶到阿美的腰部及上臀部，但絕對沒有按摩其胸部，也沒有將手伸進其內褲摸下體。辯護人也說，阿美接受服務的區域並非獨立包廂，她可隨時離開。

阿美則證稱，胡男服務前就會對她搔癢，動不動就一直問她「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」，還對她說「你張嘴呼吸完很性感」，接著就往她的胸部一直按摩乳頭、玩她胸部，後來手再往她內褲裡伸，「已經沒入一個指節」，但發現沒辦法往裡面摸，才把手伸出來。

一審台中地院根據阿美證詞，以及胡男事後在訊息對阿美「伸向下半身」的指控並未否認，認定胡男犯乘機性交罪，審酌胡男為滿足性慾性侵阿美，且犯後始終否認犯行，又未達成調解，依法判刑3年6月；但二審台中高分院考量沒有證據證明胡男指侵，改依乘機猥褻罪判刑1年，最高法院駁回上訴確定。

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