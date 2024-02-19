為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

採耳師伸狼爪搓胸指侵 噁問「為什麼沒有舒服的聲音」

胡姓採耳師被控對消費者伸狼爪；最高法院維持二審見解，依乘機猥褻罪對胡男判刑1年定讞。圖非當事人。（情境照）

胡姓採耳師被控對消費者伸狼爪；最高法院維持二審見解，依乘機猥褻罪對胡男判刑1年定讞。圖非當事人。（情境照）

2024/02/19 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕胡男在台中市某店家擔任採耳師，被控3年前誤以為女子阿美（化名）消費時已熟睡，伸出狼爪，一審依乘機性交罪對胡男判刑3年6月，然二審指沒有證據證明胡男「指侵」，改依乘機猥褻罪判刑1年，最高法院駁回上訴定讞。

起訴指，2021年4月18日上午，胡男替阿美進行採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA等全項服務時，向對方表示：「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」、「要不要抹乳液」。

接著胡男以為阿美側躺後已熟睡，竟藉機按摩其胸部，並稱：「我被迷惑了，不是故意的」，此時見阿美沒有反應，胡男邊稱「鬼迷心竅」邊將手指伸進阿美的內褲裡撫摸下體。

後來是阿美雙腳夾緊，胡男才沒有繼續動作；胡男並於療程結束後叫醒阿美問：「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，感到害怕的阿美只能回：「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼」，離開店再報警處理。

然胡男到案辯稱可能是手不小心帶到阿美的腰部及上臀部，但絕對沒有按摩其胸部，也沒有將手伸進其內褲摸下體。辯護人也說，阿美接受服務的區域並非獨立包廂，她可隨時離開。

阿美則證稱，胡男服務前就會對她搔癢，動不動就一直問她「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」，還對她說「你張嘴呼吸完很性感」，接著就往她的胸部一直按摩乳頭、玩她胸部，後來手再往她內褲裡伸，「已經沒入一個指節」，但發現沒辦法往裡面摸，才把手伸出來。

一審台中地院根據阿美證詞，以及胡男事後在訊息對阿美「伸向下半身」的指控並未否認，認定胡男犯乘機性交罪，審酌胡男為滿足性慾性侵阿美，且犯後始終否認犯行，又未達成調解，依法判刑3年6月；但二審台中高分院考量沒有證據證明胡男指侵，改依乘機猥褻罪判刑1年，最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「亞洲辛德勒」竟是狼！南韓牧師救脫北者變性侵判刑
2024/02/16 23:24

「亞洲辛德勒」竟是狼！南韓牧師救脫北者變性侵判刑
襲胸強吻猥褻精障女 色男判刑3年2月
2024/01/31 08:28

襲胸強吻猥褻精障女 色男判刑3年2月

高科大楠梓校區優 新捷運概念宅當紅
猥褻6歲女童 露營區營主判刑3年5月
2024/01/17 10:08

猥褻6歲女童 露營區營主判刑3年5月
南投版熔爐！涉猥褻性侵國小女學生 狼師校長劉育成續押
2023/12/22 17:29

南投版熔爐！涉猥褻性侵國小女學生 狼師校長劉育成續押

2024年來自上天最美的禮物
神棍性侵女高中生上百次「中風才停手」 判賠120萬
2023/11/29 10:24

神棍性侵女高中生上百次「中風才停手」 判賠120萬
通報有缺失 北市社宅租客犯罪解約少
2023/11/22 05:30

通報有缺失 北市社宅租客犯罪解約少
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播