漱口水釀禍？台中所長駕警車擦撞機車 有0.03毫克微量酒精反應

李姓所長駕駛警車洽公，與機車擦撞，李員酒測0.03毫克。（民眾提供）

2024/03/29 19:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局的李姓所長，前天（27日）駕駛警用巡邏車，到三分局洽公開會途中，不慎與林姓機車騎士擦撞，林男傷勢輕微，不料，警方依規定酒測，竟發現李員呼氣有0.03毫克的微量酒精反應（每公升/毫克），低於道路交通管理處罰條例的處罰標準0.15毫克，更遠低於公共危險罪的移送法辦標準0.25毫克，李員強調自己無酒駕，且於案發前數天內都沒喝酒，但他習慣於吃過早餐後，用漱口水漱口，是否漱口水含有酒精？三分局釐清調查中。

這起車禍並不嚴重，李姓所長於當天上午8時許，駕駛警車到三分局開會洽公，行駛至台中市正義街，右轉建國南路之際，與同方向直行的機車擦撞，李姓機車騎士傷勢輕微，沒有就醫，騎士的酒測為零，但李員卻是0.03毫克。

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三分局處理車禍的交通分隊員警不敢大意，對李員實施酒駕樣態的觀察紀錄，包括檢視是否有醉態，是否有走路不穩定，以及實施畫同心圓等測試，李員都通過，他則是強調自己並無飲酒，且於案發前數天內，也都沒喝酒，不可能宿醉，他懷疑是用過早餐後，用漱口藥水漱口，造成體內有微量的酒精反應。

三分局強調，李員測得的0.03毫克微量酒測反應，未達道路交通管理處罰條例的處罰標準0.15毫克，李員亦無不能安全駕駛的情況（例如爛醉如泥或恍惚等），上述濃度也未達公共危險罪法辦的標準0.25毫克，全案仍進一步調查釐清中。

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