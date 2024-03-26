台中人注意！掃「醉犯」不手軟 連續5天酒駕大執法

台中市警局今天起連續5天「酒駕大執法」。（民眾提供）

2024/03/26 21:53

〔記者許國楨／台中報導〕清明節連假將至，台中市警局為自即日起，規畫連續5天的取締「酒駕大執法」，採24小時多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存僥倖心態駕駛人，展現警方對道路安全的堅定承諾。

市警局交通大隊指出，經統計全國各縣市取締酒駕執法成效，中市警局去年全年共取締酒駕交通違規8183件，取締成效為六都最高，強度也是全國第1，但由於部分民眾不守法行為，仍發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，死傷人數均較111年大幅減少（死亡減少10人，降幅4.4%，受傷減少35人，降幅2.4%）。

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但市警局對於全民「酒駕零容忍」共識仍不斷努力，從今年1月29日起至2月18日止，執行為期3週「酒後駕車大執法」專案，期間取締了400件酒駕，涉公共危險罪移送法辦163人，但有鑑於清明連假將屆，今日起到30日再啟動連5日抓酒駕專案，盼有效嚇阻酒駕，維護用路人安全。

這段期間警方將在酒駕肇事高發路段及餐廳、KTV等易生酒駕行為處所附近場域，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式路檢，另以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務攔檢，藉由多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存有僥倖心態駕駛人。

交大表示，警方除了強力執法外，針對酒駕及酒駕肇事案件，也規劃「溯源專案」，利用第三方警政強化監督力量，針對販售酒類之餐廳、小吃部、KTV等公共場所業者，宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等社會責任，也再次呼籲民眾勿心存僥倖酒駕上路，共同維護自身與用路人的安全。

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