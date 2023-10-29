使用含酒精漱口水酒測值超標送法辦，法官當庭實測還他清白。（記者鄭淑婷攝）

2023/10/29 18:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市郭姓男子去年12月移車時，不慎撞到附近住家前的抽水馬達，警方獲報後對郭男實施酒測，酒測值達0.58mg/l已超標，將他依公共危險罪送辦且起訴，郭男辯稱沒有喝酒，是剛使用過知名賣場販售的含酒精成分漱口水，桃園地院法官當庭實測，郭男使用同款漱口水隔3分鐘，用礦泉水漱口後再進行酒測，酒測值同樣超標，郭男獲判無罪，可上訴。

郭男對於酒測超標相當訝異，他說當天沒有喝酒，僅晚餐吃了前天剩下、約半碗麻油雞，距離移車撞到抽水馬達超過4小時，當時他移車後返家準備就寢，有先刷牙漱口且使用含酒精成分21.6%的漱口水，後來警方上門說鄰居報案，並要求他進行酒測；辯護人表示，郭男酒測前曾向員警表示曾使用漱口水，當下員警雖有給他漱口機會，但也可能仍有酒精殘留，更何況員警沒有讓郭男等待15分鐘就酒測，且郭男身上也無酒味，不能單憑撞擊馬達就認定他不能安全駕駛。

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法院先行勘驗警員密錄器內容，員警到場要求酒測時，郭男確實有表明曾使用漱口水，推算郭男從使用漱口水到員警上門要求酒測約3分鐘，的確有可能影響到酒測值；另當庭經同一款酒精測試器實測，郭男第一次酒測為0，使用相同的漱口水3分鐘後，以礦泉水漱口再酒測，酒測值達2.12mg/l仍超標，處理員警另證稱，當時郭男身上並無酒味，若酒測值達0.58mg/l，難以想像會毫無酒氣，也能與員警正常對答。

判決指出，雖然檢方稱郭男無法證明實際真的有使用漱口水，但檢方應提出實質舉證責任，其資料無法排除是使用含酒精成分漱口水所造成，因此判決郭男無罪。

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